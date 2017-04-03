В оновленому меморандумі можуть з’явитися нові вимоги МВФ до України – Охріменко

Рада директорів Міжнародного валютного фонду планує сьогодні, 3 квітня, розглянути питання щодо надання Україні чергового траншу допомоги за програмою розширеного фінансування EFF. Українське питання внесене в офіційний розклад роботи Ради директорів фонду, розміщеному на сайті МВФ. Завершення третього перегляду програми фінансування дозволить Україні отримати черговий транш допомоги обсягом близько одного мільярда доларів. Українські урядовці та експерти очікують на позитивне рішення, але не виключають сюрпризів в оновленому меморандумі про співпрацю.

На позитивне для України рішення Ради директорів МВФ сподівається, зокрема, заступник голови Стратегічної групи радників при Кабінеті міністрів України Павло Кухта.

Досі у програмах співпраці МВФ з Україною не доходило до четвертого траншу

«Важливіше для мене не стільки мільярд доларів, а сам факт продовження програми співпраці з МВФ, відповідно продовження реформ, які вкладаються в неї, продовження міжнародної підтримки України. І той факт, що Рада директорів МВФ збирається і дає Україні вже четвертий транш, що є рекордом для нашої країни, досі у програмах співпраці МВФ з Україною не доходило до четвертого траншу, – це вже є ознакою того, що Україна продовжує перебувати на правильній дорозі», – каже експерт.

​Рада директорів МВФ мала розглянути українське питання ще 20 березня, але засідання відклали. В українському Мінфіні це пояснювали потребою розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду та захоплення українських підприємств на непідконтрольних урядові територіях Донбасу, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях. В оновлених макроекономічних прогнозах Національний банк, зокрема, знизив очікуване економічне зростання в 2017 році з 2,8% до 1,9% та передбачає погіршення платіжного балансу.

​МВФ як кредитор мав зрозуміти, який буде вплив на бюджет, пояснював журналістам міністр фінансів Олександр Данилюк.

Ми віримо в те, що економіка буде розвиватися

«Дефіцит бюджету також буде зберігатись, як і передбачений законом «Про бюджет на 2017 рік». Тобто, в принципі, ми довели, що ефект є, але він не такий значний, і що наша економіка впорається з негативними наслідками, ми віримо в те, що економіка буде розвиватися», – сказав очільник Мінфіну.

​Економічні розрахунки уряду і Нацбанку задовольнили МВФ – економіст

На думку економіста Бориса Кушнірука, розрахунки уряду і Нацбанку задовольнили МВФ.

Ті пропозиції, які надав уряд і Національний банк щодо своїх дій, які б забезпечували збалансованість цих показників, МВФ задовольнили

«Я думаю, що МВФ в першу чергу цікавило, в якій мірі це позначиться на доходній та видатковій частині державного бюджету, в якій мірі будуть проблеми із зовнішньоторговельним балансом. Я думаю, ті пропозиції, які надав уряд і Національний банк щодо своїх дій, які б забезпечували збалансованість цих показників, МВФ задовольнили», – говорить він.

Транш МВФ поповнить золотовалютні резерви Нацбанку, пояснює економіст, крім того, це розблокує фінансову допомогу від Євросоюзу, яка вже піде уряду, а ще стануть підтвердженням того, що МВФ продовжує довіряти українському уряду в реалізації кроків з реформування країни.

Ще на початку березня повідомлялося, що Україна та Міжнародний валютний фонд узгодили оновлений меморандум про економічну і фінансову політику України, що відкривало шлях до третього перегляду програми і надання коштів. Щоправда документ, який містить, зокрема, положення про пенсійну та земельну реформи, досі не оприлюднили. Експерти кажуть, що це буде зроблено після ухвалення рішення Радою директорів.

Президент «Українського аналітичного центру» Олександр Охріменко не виключає появи нових вимог до України.

Співпраця з МВФ не зробила в Україні економічного дива. І це факт

«У меморандумі найцікавіше, це, по-перше, які там заплановані показники Національного банку, державних фінансів. І що вимагає Міжнародний валютний фонд від України стосовно законів. Пенсійна реформа, ринок землі, – можливо, ще там будуть якісь вимоги з точки зору нормативних: які закони прийняти, що змінити, що внести. От оце якраз найцікавіше. Я так розумію, що в новому меморандумі можуть з’явитись якісь цікаві вимоги, які ставить Міжнародний валютний фонд до України», – зазначив експерт. А загалом він критично оцінює співпрацю України з МВФ: «Співпраця з МВФ не зробила в Україні економічного дива. І це факт».

Чотирирічну програму фінансової допомоги Україні у розмірі 17,5 мільярдів доларів МВФ схвалив у березні 2015 року. За два роки Україна отримала три транші на загальну суму близько 7,6 мільярда доларів.