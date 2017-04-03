В Італії розуміють біль солдата, а в Україні вже звикли до війни – ветеран АТО

Рим – Донести правду про війну в Україні і заручитися моральною підтримкою іноземців. Таке завдання поставили учасники української делегації, яка у різних містах Італії презентувала документальну стрічку про «кіборгів» «Я піду за сонцем». Свідченнями воєнних і післявоєнних буднів ділилися з італійськими глядачами безпосередні учасники бойових дій. А викладачі місцевих вишів пропонували показувати фільм своїм студентам в рамках курсу сучасної історії.

Документальна розповідь про бійців 90-го десантного батальйону, які обороняли Донецький аеропорт (листопад 2014-січень 2015 року) та воювали проти сепаратистів в інших гарячих точках, була представлена у шести містах Італії. Це перше закордонне турне авторів та учасників фільму після його презентації в Києві у грудні минулого року. Зусиллями української громади та дипломатів з Мілана й Неаполя до зустрічей і перегляду стрічки вдалося залучити значну частину місцевого населення, зокрема й представників італійської інтелігенції.

Чимало з них вперше довідалися про трагічні події на сході України, адже, живучи в Італії, складається враження, що конфлікт вже у минулому. На цьому зауважив учасник презентації фільму в Неаполі Сальваторе Капассо, директор Інституту досліджень суспільного розвитку Середземноморського регіону (CNR).

«Я особисто зворушений після перегляду стрічки. Незважаючи на те, що стали звичними кадри теленовин із конфліктних територій, даний фільм вражає емоційно. Особливо зворушливою під час презентації була присутність і свідчення людей – учасників кривавої боротьби за свободу», – поділився враженнями Сальваторе Капассо у розмові з Радіо Свобода.

«Фільм про справжню історію»

У складі делегації з України – волонтери громадської організації «З країною в серці» та ветерани-«кіборги» Сергій Приймак і Олександр Скрипнюк.

​Вони розповідають, що не очікували побачити так багато іноземців, зацікавлених українськими подіями. За словами волонтерки Тетяни Грубенюк, більшість глядачів були шоковані від побаченого у фільмі і почутого безпосередньо від солдатів.

«Під час однієї презентації фільму сиділи молоді військові італійці і були вражені, як з такою старою технікою можна нині воювати. Потім вони підходили до наших хлопців і мовчки тиснули їм руки. У місцевих військових був шок від побаченого у стрічці «Я піду за сонцем», – розповіла Радіо Свобода Тетяна Грубенюк.

За словами волонтерки, до організації «З країною в серці» звернулися викладачі історії з проханням надати фільм, щоб показувати «справжню історію» студентам місцевих вишів. Італійські історики нарікають, продовжує дівчина, що через мас-медіа важко зрозуміти реальний перебіг подій.

Відео Олексій Гончарук у YouTube

Важлива моральна підтримка

На цьому акцентує також увагу 32-річний ветеран АТО, батько двох дітей Олександр Скрипнюк із Запорізької області. За його словами, прикро і страшно, що й в самій Україні немає повної інформації про цю війну та її людські втрати. Адже офіційна статистика, стверджує солдат, далека від реальності.

Щодо вражень від першої закордонної подорожі та зустрічей з італійською аудиторією Олександр Скрипнюк сумним голосом розповідає Радіо Свобода: «Це навіть словами не передати…Вони (італійці) ніби цим живуть, як і я. Вони відчули той біль. В Україні вже все забувається, люди звикли до війни, а тут щойно почули і видно, що беруть до душі, розуміють біль солдата, розуміють біль у наших очах. Вони це бачать, а в нас (в Україні) цього вже не бачать».

Під час презентацій документального фільму в Італії гості з України не оголошували про збір коштів або іншої допомоги для фронту. Однак окремі громадяни пропонували таку допомогу з власної ініціативи. Та цього, власне, і не було у планах організаторів презентаційного турне. За словами волонтерів, важливіше розказувати про реальний стан речей, отримувати інформаційну та моральну підтримку від іноземців.