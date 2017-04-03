Флінн не декларував отримані від російських компаній гроші

Колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн отримував гроші від російських компаній за свої виступи. Про це йдеться в документах Білого дому, оприлюднених на вихідні.

У лютому Флінн не включив ці виплати у свою електронну податкову декларацію, яку він подав 11 лютого, за кілька днів до своєї відставки. В змінах до декларації, датованих 31 березня, йдеться, що за свій виступ на святкуванні 10-го ювілею фінансованої російським урядом телекомпанії Russia Today Флінн отримав 45 тисяч доларів. Крім того, дві інші російські компанії, в тому числі авіакомпанія «Волга-Дніпро», заплатили йому кілька тисяч доларів за лекції. Суми виплат не названі, втім відомо, що виступи внесені в графу декларації «понад п’ять тисяч доларів».

Адвокат Флінна Роберт Кельнер каже, що перша декларація, подана за кілька днів до відставки Флінна, була лише чорновим варіантом. Кельнер стверджує, що у Флінна не було можливості перед тим, як піти у відставку, проконсультуватися з Офісом з питань урядової етики, що входить у процедуру подання декларації. Коли Білий дім попросив Флінна завершити процедуру, він це зробив, каже адвокат.

Майкл Флінн був змушений подати у відставку через всього три тижні після вступу на посаду радника президента Трампа. Офіційною причиною стали звинувачення в тому, що відставний генерал свідомо ввів в оману віце-президента США Майка Пенса, приховавши інформацію про свої розмови з послом Росії в Вашингтоні Сергієм Кисляком.

ФБР та Розвідувальний комітет Сенату проводять розслідування у справі зв’язків близького оточення президента Трампа з росіянами та втручання Кремля у торішні президентські вибори в США.