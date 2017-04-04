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04 Квітень 2017, Київ 18:30
Відео

Щеплення «патріотизму»: як експериментують над дітьми в угрупованнях «ЛНР» та «ДНР»? (відео)

Щеплення «патріотизму»: як експериментують над дітьми в угрупованнях «ЛНР» та «ДНР»? (відео)
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«Допоможи саперові Дімі обійти всі ворожі міни, всі перепони подолати і в гості до бабусі встигнути». Це гра-лабіринт у стилі «мілітарі» з дитячого журналу «Ввічливі чоловічки», виданого в Луганську. Екземпляр вже колекційний, бо всього вийшло два номери. Але ідеї, викладені тут, квітнуть і дають плоди. З першого класу в Луганську вчать історію виникнення угруповання «ЛНР», а в п’ятому – можуть і автомат в руки взяти. Про недитячі експерименти над школярами Донбасу – ексклюзивне дослідження «Донбас.Реалії».

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