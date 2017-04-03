Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
03 Квітень 2017, Київ 18:23
Відео

Путін: силовики з’ясовують причини вибуху в Санкт-Петербурзі (відео)

Путін: силовики з’ясовують причини вибуху в Санкт-Петербурзі (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:46
0:00:00 /0:00:46
ЗАВАНТАЖИТИ

Дивитись коментарі

Президент Росії Володимир Путін заявив, що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху в петербурзькому метро. За його словами, розглядаються всі варіанти – і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом. Путін також висловив підтримки родинам і близьким постраждалих в результаті вибуху. У Росії в метрополітені Санкт-Петербурга стався вибух. За деякими даними, вибухів було два – у різних місцях. Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше 10 загиблих, зокрема, такі дані наводять агенції «ТАСС» і «Інтерфакс». За повідомленнями, ще десятки людей постраждали. (Відео АР)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG