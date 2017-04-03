Президент Росії Володимир Путін заявив, що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху в петербурзькому метро. За його словами, розглядаються всі варіанти – і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом. Путін також висловив підтримки родинам і близьким постраждалих в результаті вибуху. У Росії в метрополітені Санкт-Петербурга стався вибух. За деякими даними, вибухів було два – у різних місцях. Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше 10 загиблих, зокрема, такі дані наводять агенції «ТАСС» і «Інтерфакс». За повідомленнями, ще десятки людей постраждали. (Відео АР)