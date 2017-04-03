Дійство «Рука підтримки людям з аутизмом» об’єднало у Львові близько сотні осіб, зокрема дітей із синдромом аутизму і їхніх батьків, дітей із вадами слуху. У руках вони тримали блакитні кульки, а це колір аутизму. Учасники заходу пройшлись пішою ходою, щоб нагадати суспільству про себе. Адже, за словами батьків, у школах, де навчаються діти із синдромом аутизм, їх ображають, чують вони образливі слова і на дитячих майданчиках. Під час флешмобу дітлахи випустили сині кульки у небо і промовляли «Ти такий же, як і я, ось тобі моя рука. На Львівщині офіційно числяться понад 300 дітей із аутизмом, але фахівці зазначають, що ця цифра більша.