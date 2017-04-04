Путінські олігархи в Україні становлять велику небезпеку (огляд преси)

«Газета по-українськи» зазначає, що країна-агресор спочатку вводить у державу, яку хоче захопити, матеріальну базу для агресії, такого собі «троянського коня». Потім, спираючись на нього, захоплює політичну владу. Власність і капітали людей Путіна – як паразит. Проникаючи в організм країни-супротивника, руйнують її «імунну систему» і підпорядковують собі. Дописувач видання російський соціолог Ігор Ейдман дивується відсутності санкцій проти путінських олігархів, які прекрасно почуваються в Україні. Як приклад, соціолог наводить прізвище бізнесмена Олександра Бабакова, який, за твердженням експерта, тісно пов’язаний із Кремлем. Він перебуває під санкціями Євросоюзу. А в Україні він розширює свій бізнес. Бабаков із двома іншими пропутінськими бізнесменами, Михайлом Воєводіним і Євгеном Гінером, контролює 10 обленерго. Дописувач «Газети по-українськи» дивується: російська співачка-інвалід загрожує національній безпеці України. А путінський агент-олігарх, який володіє стратегічними підприємствами, – ні? Стаття називається «Путінські олігархи воюватимуть проти України до останнього долара».

Газета «Сегодня» пише, що «безвізовий серіал» для України наближається до завершення – вже 5 квітня, в Європарламенті відбудуться дебати щодо лібералізації візового режиму між Україною і ЄС, а 6 квітня має відбутися голосування з цього питання. Журналісти проаналізували два можливих сценарії розвитку подій після голосування, і попереджають: є політичні ризики.

Уряд затвердив план розвитку країни, розрахований на найближчі три роки, а також порядок пріоритетних дій на нинішній 2017 рік. Газета «Сегодня» проаналізувала документ і дізналася, що готує влада для українців. У публікації «Плани влади на 4 роки: оборона і населення» видання інформує, що вже в цьому році ймовірне зростання пенсій, а до 2020 – очікується 460 мільярдів гривень інвестицій.

Запровадження в Україні абонплати за доставку та розподіл природного газу побутовим споживачам може стати каталізатором сплеску протестного руху, попереджає газета «День». Експерти видання наголошують, що найвідчутніше це вдарить по споживачах, які мають газові плити та використовують незначні обсяги газу. Тоді як підприємства, що використовують газорозподільні мережі, не платять державі за користування ними, хоча раніше планувалося запровадити таку оплату. Докладніше газета аналізує проблему в матеріалі «Заборонений прийом».