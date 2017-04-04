Абонплата за газ: грабунок на користь олігархів чи європейська практика

Рішення про введення абонплати на газ має бути призупинено, заявив президент Петро Порошенко і закликав уряд і Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, знайти узгоджене рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів. Проти цього рішення висловився також прем’єр, а народні депутати обіцяють блокувати трибуну. Натомість у Нацкомісії заявляють про механізми компенсації підвищених платежів, а деякі експерти називають абонплату європейською практикою, проте ухваленою невчасно.

Фракція Радикальної партії у Верховній Раді обіцяє блокувати трибуну, якщо у вівторок не викличуть до парламенту для звіту голови НКРЕКП Дмитра Вовка. Про це заявив на засіданні погоджувальної ради лідер фракції Олег Ляшко.

«Завтра Вовка першим питанням зі звітом до парламенту, щоб пояснив, з чого рахують тарифи», – заявив напередодні Ляшко. Він вимагає скасувати абонентську плату за розподіл газу, яка, за його словами, є грабунком народу на користь олігархів, які контролюють газорозподільчі мережі, зокрема Дмитра Фірташа.

Аналогічні вимоги озвучили також лідери фракцій «Батьківщина» Юлія Тимошенко і «Народного фронту» Максим Бурбак.

Натомість заступник голови фракції «БПП» Ірина Луценко заявила, що для більшості українців ціна на газ буде зменшена завдяки запровадженню абонплати, подорожчання стосуватиметься лише 4% населення, яким його компенсують зниженням вартості комунальних послуг в цілому, і звинуватила опозицію в роботі на Москву.

Тим часом у кількох міськрадах стали ініціювати звернення до центральної влади з вимогою скасувати абонплату на газ.

Регуляторний орган незалежний від політичних впливів – Бабак

Національний енергетичний регулятор, згідно із законом, незалежний, будь яке оскарження рішень НКРЕКП може відбуватися лише в судовому порядку. А викликати керівника комісії до парламенту чи Кабінету міністрів і політично вирішувати це питання немає сенсу, заявила у коментарі Радіо Свобода заступник голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, депутат з фракції «Самопоміч» Альона Бабак.

«Якщо лідери політичних партій, депутати, Кабінет міністрів мають зауваження до того чи іншого рішення, спосіб один – подати позов з оскарженням рішення. Це були засадничі принципи реформування національного регуляторного органу для забезпечення його незалежності від політичних впливів», – зазначила вона.

Заступник голови профільного комітету вважає, що Кабінет міністрів, профільні міністерства і відомства мали би проаналізувати методику розрахунку абонентської плати, застосовану НКРЕКП.

Що зараз парламент міг би робити – це не пана Вовка розпинати, а розпинати уряд в якості здійснення контролю

«Що зараз парламент міг би робити – це не пана Вовка розпинати, а розпинати уряд в якості здійснення контролю і вимагання від уряду замовити експертизу, використовуючи весь ресурс, який має уряд», – наголосила Альона Бабак.

Уряд та НКРЕКП перекидають відповідальність одне на одного

Згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни на газ, яку останні два роки встановлює уряд (нині це близько 6 гривень за кубометр) і вартості його транспортування по газотранспортній і газорозподільних мережах (так звана «абонплата»), яка не залежить від обсягів спожитого палива, а від максимальної пропускної здатності лічильника споживача – близько 90 гривень на місяць для найбільш поширеного типу лічильника, підрахували експерти.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до регуляторного органу з вимогою переглянути це рішення, повідомляє прес-служба Кабміну.

«В мене є всі розрахунки, які показують, що це призведе до збільшення ціни за газ для українських громадян в середньому в розрахунку від 1,3 до 3 разів, особливо це стосується тих, хто живе у багатоквартирних будинках», – заявляв прем’єр ще 1 квітня. Різні експерти кажуть про зростання плати у 5-8 разів.

​У свою чергу, голова Нацкомісії Дмитро Вовк на своїй сторінці у Facebook повідомив про намір просити уряд знизити ціну на газ. А в ефірі одного з телеканалів заявив, що завдяки розділенню платіжки для більшості споживачів загальний рахунок за газ зменшиться на 30%.

«Для споживачів, які користуються лише газовою плитою, є підвищення, яке буде компенсовано комісією шляхом перегляду тарифів на тепло», – сказав Дмитро Вовк і також повідомив про тримісячний перехідний період, упродовж якого аналізуватимуться наслідки нововведення.

Експерт: абонплата за лічильники – це європейська практика

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук рішення про запровадження абонплати загалом називає правильним, ухваленим відповідно до українського законодавства та європейської практики, де подібна плата за обслуговування мереж існує не тільки у випадку газу, а й водопостачання та електрики. У коментарі Радіо Свобода експерт пояснив, які категорії споживачів втратять, а які виграють від нововведення.

Виграють ті споживачі, які використовують газ для опалення, в яких обсяг спожитого газу становить хоча би 1500 кубометрів на рік і більше

«Зазнають втрат ті, хто споживає найменше газу. Це категорії, які споживають газ для приготування їжі і нагріву води. Їх фактично 5 мільйонів домогосподарств. Їхні додаткові витрати будуть становити в середньому від 50 до 100 гривень за місяць. Виграють ті споживачі, які використовують газ для опалення, в яких обсяг спожитого газу становить хоча би 1500 кубометрів на рік і більше. Їхня економія може становити від тисячі до півтори тисячі гривень. І це закономірно», – каже Юрій Корольчук.

Але в Україні ухвалення такого рішення мало би бути наслідком конкурентного ринку, який ще не створений. А тому відповідальність за негативні наслідки й політизацію цього питання, на думку експерта, несе уряд.

«Є курс, який взяли на виконання норм про ринок газу, про другий і третій енергопакет. Чому не була пророблена відповідна робота – це скоріше за все промах, провал уряду», – зауважив він.

Експерт також звернув увагу, що на абонплату на газ не поширюється субсидія. Міркуючи про шляхи вирішення конфліктного питання, Юрій Корольчук каже, що скасування абонплати можуть негативно сприйняти міжнародні партнери і прогнозує, що уряд спробує переглянути її розмір. А споживачі, на його думку, масово переходитимуть з газу на електрику, що, в свою чергу, збільшить навантаження на електромережі.