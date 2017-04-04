Волонтери США зацікавили школярів із Золотоноші журналістикою

Волонтери Корпусу миру США приїжджають в Україну, щоб безкоштовно викладати в сільських школах англійську мову. Зараз їх в Україні понад 200. Окрім викладання англійської, волонтери здійснюють різні проекти з розвитку молоді та місцевих громад. Своїх вихованців зі школи №2 у Золотоноші на Черкащині волонтери зацікавили журналістикою та організували для них екскурсії в Американський дім і школу журналістики Києво-Могилянської академії.

Школярі із Золотоноші випробували себе в ролі телеведучих у навчальній телестудії Інституту журналістики Києво-Могилянської академії.

«Складно було читати, коли швидко перелистувалось і не знаєш, що робити», «Це дуже цікава професія. Я хочу подорожувати», «Хочу стати юристом. Але я почав ходити на журналістику, і мене це зацікавило», «Я ще не вирішила, але розвиваюся в тому, щоб більше дізнатися про журналістику. Може, пов’яжу своє майбутнє далі з цією професією» – діляться враженнями школярі.

Цей інтерес пробудили в них волонтери Корпусу миру, які служать у Золотоноші.

Подружжя американців із Сан-Франциско викладає у місцевій школі англійську. Крім цього, організовує для молоді різні захопливі проекти. Звозити учасників журналістського гуртка на профорієнтаційну екскурсію до Києва – то була їхня ідея. В Американському домі діти із Золотоноші поспілкувалися скайпом з журналістами зі Сполучених Штатів. Розпитували про небезпеки професії, і наскільки ризиковано в Америці вести журналістські розслідування, і яка там роль соціальних медіа.

У Києво-Могилянській академії молодь також дізналася про проект StopFake, що викриває брехню російської пропаганди.

Американські волонтери працюють у Золотоноші вже рік.

«Мій чоловік і я, ми вибрали саме Україну. Після Майдану ми довідалися більше про Україну й зрозуміли, що хотіли б саме сюди приїхати і допомогти, чим можемо. А також вивчити українську мову, культуру, скуштувати українські страви, поїсти справжнього борщу», – розповідає Кера Пітерсон, волонтер Корпусу миру США.

Кейсі Пітерсон, тим часом додає: «Я викладаю англійську мову в школі №2 у Золотоноші. Але працюю також з Керою над усіма її проектами. І цей журналістський проект – це була можливість залучити моїх учнів, усіх учнів Золотоноші до вивчення американських цінностей. Адже одна з цілей Корпусу миру – це поширювати наші американські цінності. І журналістика тут на початку списку. Перша поправка до Конституції – свобода слова, і ми вирішили, що це буде чудова ідея – нашими уявленнями про свободу слова поділитися».

«Ми вирішили, що журналістський проект потрібен Золотоноші, ми помітили що є багато цензури в газетах для дітей у Золотоноші. Тому ми створили клуб і скористалися можливістю приїхати в Американський дім і сюди в академію, більше дізнатися про журналістику в Україні», – зазначає волонтер Кера Пітерсон.

Волонтер розповідає, що також працює у центрі для неповносправних дітей, читає лекції в школі про СНІД і про толерантність.

«Ми подумали і удвох так вирішили. У нас була можливість вибирати. Я вивчаю історію в університеті, завжди цікавився історією Східної Європи, особливо Україною. Ми – з Каліфорнії, там велика українська діаспора, ми добре ладнали з ними в Америці і подумали, що це цікаве місце для відвідин», – розповів Кейсі Пітерсон.