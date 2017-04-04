Медичний прилад від волонтерів США допомагає повертати до життя захисників України

Рік тому благодійники зі США передали клініці у Броварах на Київщині унікальний і дорогий прилад – тривимірний сканер. Цей медичний прилад допомагає робити високоточні ортези. Їх використовують для відновлення роботи кінцівок. Його передали українській клініці, де проходять реабілітацію поранені на Донбасі бійці.

Десантник Валерій Сергієнко служив у легендарній 95-й бригаді. Був поранений, потрапив у жахливе ДТП, втратив мову. Лікарі в Житомирі врятували життя чоловіка, а на Київщині взялися рятувати руки. Валерій став першим пацієнтом клініки, якому ортез виготовили за допомогою американського сканера.

Довгі місяці спеціальних занять і одна рука бійця вже рухається.

Волонтер Інна Данченко, яка опікується Валерієм в клініці, вражена, як він вперто бореться за життя.

«Десь напередодні 2016 року (а чоловік прибув сюди в листопаді 2015 року) він зовсім худий, зовсім знесилений, без перспектив відновлення мови сказав перше слово «мама». Біля нього була його мама і він може не дуже складно і голосно сказав це слово. І це була величезна радість», – розповідає Інна Данченко, координатор волонтерської сотні «Добра воля».

Лікарі вже виготовили перших чотири ортези. З ними займаються інші військові. На черзі – 36 поранених на Донбасі бійці. Лікарі кажуть, могли би робити в рази більше. Адже мають понад три сотні заявок від бійців, у яких є кінцівки, що не працюють внаслідок поранень. Власних ресурсів не вистачає.​

«Ми коли починали цей проект, сподівалися, що всі нас активно підтримають. Ось же сканер є! «Нодус» купує матеріали, «Нодус» робить ортези, якась підтримка буде і ми швидко лікуватимемо поранених. Ми процес виготовлення скоротили в 4 рази. Всіх просили про допомогу, але нас ніхто не підтримав. Робимо все своїми силами. Тягнемо як можемо», – каже директор центру «Нодус» Олександр Кулик.

Волонтери у розпачі – скільки поранених на війні молодих хлопців страждають без належної допомоги?

«Коли вони закінчують курс хірургічного лікування у військових госпіталях, і хірурги там роблять все можливе – на високому рівні надають медичні послуги, потім їм не можуть запропонувати продовження реабілітаційного відновлення. Тому що у нас працює система санаторно-курортного лікування. Три тижні ЛФК, масаж, басейн для таких пацієнтів не дає ніякого результату», – розповідає Інна Данченко.

У Валерія попереду ще рік реабілітації. Лікарі сподіваються максимально повернути йому здоров’я, яке в нього забрала війна.