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Энергетики совместно с бригадами пиротехников отремонтировали высоковольтную линию и восстановили электроснабжение Авдеевки, которое было нарушено 29 марта в результате обстрела. Сейчас пытаются запустить Донецкую фильтровальную станцию. На данный момент более 50 тысяч жителей Ясиноватского района остаются без стабильного водоснабжения. По данным штаба АТО, последние сутки в районе Авдеевки идут наиболее тяжелые обстрелы.

В 16.00 4 апреля после 6 дневного перерыва в Авдеевке было восстановлено централизованное электроснабжение. 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

Из-за постоянных обстрелов лишь утром 4 июля удалось начать восстановительные работы. От ООО «ДТЭК высоковольтные электросети» привлечено 13 человек и 5 единиц техники, от ГСЧС Украины 1 пиротехническая группа в составе 5 человек и 2 единиц техники, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям Донецкой области.

До второй половины дня 4 апреля Авдеевкий горисполком, больницы, станция скорой помощи, полиция, канализационная и водно-насосная станции получали электроэнергию от генераторов, предоставленных службой по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас идет подача воды по графику, надеемся, что в емкостях вода есть, пока там запасов на трое суток

Остается обесточенной Донецкая фильтровальная станция, насосы не работают, а поэтому более 50 тысяч жителей Авдеевки и близлежащих поселков уже шестой день без централизованного водоснабжения. Однако удалось наладить почасовую подачу воды из аварийных резервуаров, сообщила директор департамента коммунального хозяйства Донецкой военно-гражданской администрации Лариса Гусева: «Емкости находятся в Авдеевке, пока эти емкости заполнены. Даже при том, что нет электроэнергии и не подкачивается вода, то, что есть в этих емкостях, распределяется, чтобы подавать по часам. Сейчас идет подача воды по графику, надеемся, что в емкостях вода есть, пока там запасов на трое суток».

Позиции в Авдеевке с обеда до полуночи были под сильным обстрелом российских оккупационных войск

Очень сложно восстанавливать коммуникации в районе Авдеевки, это самая горячая точка на донецком направлении, заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник: «Невзирая на объявленное прекращение огня, враг активно обстреливал опорные пункты ВСУ. В частности, позиции в Авдеевке с обеда до полуночи были под сильным обстрелом российских оккупационных войск».

Сепаратисты же заявляют, что Донецкую фильтровальную станцию практически невозможно запустить, поскольку украинская сторона не дает гарантий тишины. Об этом сообщил «заместитель министра обороны» группировки «ДНР» Эдуард Басурин: «Электроснабжение мы не можем восстановить, поскольку украинская сторона до сих пор не дает гарантию. По поводу фильтровальной станции – все будет зависеть от украинской стороны, я думаю, ее никто не сможет запустить».

Информация о восстановлении электроснабжения города появилась на сайте Донецкой областной службы по чрезвычайным ситуациям в 16.00. Ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции в службе по чрезвычайным ситуациям обещают закончить 5 апреля.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)