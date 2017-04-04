Після нападу в метро Петербурга: слідство, жалоба і солідарність світу

Російські слідчі заявили, що знайшли рештки підозрюваного бомбіста-самогубці, який підірвав себе й інших пасажирів у понеділок в метро Санкт-Петербурга. Кількість загиблих внаслідок вибуху в метро у Петербурзі збільшилася до 14 людей. Влада Киргизстану заявила, що головний підозрюваний у скоєнні цього теракту – народжений в тій центрально-азійській країні громадянин Росії. Між тим у Петербурзі оголошено триденну жалобу за жертвами нападу, а світові лідери висловлюють співчуття і солідарність з російським народом.

Російські слідчі повідомили, що знайшли рештки підозрюваного бомбіста-самогубці. Слідчий комітет Росії поінформував 4 квітня, що рештки бомбіста було ідентифіковано.

Ним є 22-річний чоловік на ім’я Акбарджон Джалілов.

«Встановлено, що вибуховий пристрій міг бути здетонований людиною, шматки тіла якої були знайдені в третьому вагоні поїзду метро», – сказала виконувач обов’язків речниці Слідчого комітету Росії Світлана Петренко.

Раніше Державний комітет національної безпеки Киргизстану заявив, що народжений в тій країні громадянин Росії з ім’ям Акбарджон Джалілов є головним підозрюваним.

Речник киргизстанської спецслужби Рахат Сулайманов повідомив, що підозрюваний народився в області Ош у Киргизстані в 1995 році, а в інтерв’ю Радіо Свобода додав, що киргизстанська спецслужба отримала інформацію про можливу причетність Джалілова до бомбування «від російської сторони».

Речник також сказав, що батьки підозрюваного бомбіста-самогубці вже були допитані правоохоронними органами Киргизстану.

Між тим міністр охорони здоров’я Росії Вероніка Скворцова, оголосивши про нову кількість загиблих внаслідок вибуху в метро в Санкт-Петербурзі, сказала 4 квітня, що 11 людей загинули прямо в метро, одна людина померла в машині швидкої допомоги, а двоє людей померли в лікарні.

За словами міністра, 49 людей вже ще перебувають у лікарнях із пораненнями, отриманими внаслідок вибуху, яким розірвало вагон підземки у Санкт-Петербурзі.

Серед поранених також є три іноземці – з Узбекистану, Білорусі та Таджикистану, поінформував губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко.

Ніхто не взяв на себе відповідальність

Жодна група не взяла на себе відповідальність за те, що російська влада називає терористичним нападом.

Влада Санкт-Петербурга оголосила про три дні жалоби за жертвами бомбування в другому за величиною місті Росії.

Під час вибуху був підірваний принаймні один вагон потягу метро. На поширеній відеозйомці видно загиблих і поранених, які лежали на платформі після того, як водій доїхав до наступної станції, а інші люди намагалися допомогти постраждалим.

Олександр Каверін, машиніст поїзда метро, в якому стався вибух, сказав, що діяв згідно з інструкціями.

Я дотримувався інструкцій. В той момент я не мав часу думати про страх. Я мав виконувати свою роботу

«Я дотримувався інструкцій. Бо були запроваджені інструкції. Знаєте, це ж був не перший терористичний напад, ми мали вибухи й раніше. В той момент я не мав часу думати про страх. Я мав виконувати свою роботу», – сказав машиніст Каверін.

Інші свідки нападу кажуть, що люди на місці нападу діяли ефективно і не було тисняви.

Ні, тисняви не було, все було спокійно... Просто було задимлення. Просто був дим і дихати було важко

«Ні, тисняви не було, все було спокійно... Просто було задимлення. Просто був дим і дихати було важко», – сказала одна дівчина, яка перебувала на місці події.

Це був перший значний бомбовий напад в Росії за понад три роки і стався він в той час, як президент Володимир Путін перебував у своєму рідному місті, приймаючи білоруського президента Олександра Лукашенка.

Промовляючи поруч із Лукашенком, Путін висловив «щирі співчуття» рідним загиблих та поранених

«Правоохоронні органи та спецслужби працюють і роблять все можливе для встановлення причин та повної картини того, що сталося», – сказав російський президент, який увечері у понеділок приніс квіти до станції метро.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров 4 квітня під час переговорів із керівником МЗС Киргизстану Ерланом Абдулаєвим, який перебував із візитом у Москві, сказав, що тероризм немає національності.

У терористів, у тероризму немає національності. Несправедливо шукати якийсь зв’язок із походженням людини, з її релігійними переконаннями

«У терористів, у тероризму немає національності. Несправедливо шукати якийсь зв’язок із походженням людини, з її релігійними переконаннями. Тероризм – це злочин проти всього людства, проти всіх без винятку світових релігій», – сказав Лавров.

«Я переконаний, що це ще раз демонструє важливість посилення спільних зусиль для боротьби з цим злом», – додав Лавров.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» закликала до нападів на Росію на знак помсти за військове втручання Росії в Сирії, але Лавров назвав припущення про помсту з боку «Ісламської держави» «цинічними».

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав бомбовий напад «викликом кожному росіянину».

Співчуття і солідарність світу з росіянами

Світові лідери висловлюють співчуття і солідарність з Росією, а Рада безпеки ООН різко засудила «варварський та підлий терористичний напад».

Пізно увечері 3 квітня президент США Дональд Трамп залелефонував президенту Путіну і висловив «повну підтримку уряду Сполучених Штатів у зв’язку з нападом і потребу притягнення винних до відповідальності».

«Трамп і президент Путін погодились, що тероризм має бути рішуче і швидко переможеним», – сказав Пєсков, коментуючи телефонну розмову двох лідерів.

Ось ще деякі з реакцій світових лідерів на бомбовий напад у петербурзькому метро:

Це був жахливий напад в Санкт-Петербурзі. Це показує жахливу терористичну загрозу, перед якою ми всі постали

​– Це був жахливий напад в Санкт-Петербурзі. Я написала президенту Путіну і виловила мої співчуття і від імені народу Британії через цей абсолютно страхітливий напад. Звичайно, наші думки наразі з жертвами та їхніми друзями і членами їхніх родин. Але це показує жахливу терористичну загрозу, перед якою ми всі постали (прем’єр Великої Британії Тереза Мей);

– Наші співчуття всьому російському народу і зокрема тим, хто втратив рідних (шеф дипломатії ЄС Федеріка Моґеріні);

– По-перше, мої щирі співчуття всім жертвам. Я б хотів висловити солідарність з пораненими. Я рішуче засуджую тероризм. Японія є з президентом Путіним та всіма російськими громадянами у цей важкий час (прем’єр-міністр Японії Шинзо Абе).