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04 Квітень 2017, Київ 20:00
Відео

На Хортиці вчили писанкарству ветеранів війни на Донбасі (відео)

На Хортиці вчили писанкарству ветеранів війни на Донбасі (відео)
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Четвертого квітня на території історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» на острові Хортиця відбувся майстер-клас із писанкарства «Запорізька писанка» для ветеранів війни на Донбасі та їхніх родин. В акції взяли участь запорізькі бійці, які служили у 55-й та 79-й бригадах, а також пересічні відвідувачі Національного заповідника «Хортиця». Основ писанкарства їх навчала народна майстриня Ганна Сілявин, уродженка Івано-Франківщини. Акція з розпису великодніх яєць «Запорізька писанка» відбувається на Хортиці третій рік поспіль.

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