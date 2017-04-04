Дезінформація – одна з найбільших небезпек для Чехії – експерти

Чеські оглядачі, журналісти, громадські активісти та спеціалісти у сфері безпеки доходять висновку, що виклики безпеці їхньої країни походять не так від військової сили потенційного противника, як від його спроможності деморалізувати країни та підірвати її зсередини. Про це мовиться і в оновленій Оборонній стратегії Чехії, що залишалася незмінною протягом останніх п’яти років, і в дискусіях у публічній сфері, яких стає дедалі більше і лунають вони дедалі тривожніше.

Попереджувальні сигнали до Чехії приходять уже доволі довго. Про те, що невідомі зловмисники, які, швидше за все, пов’язані з російськими спеціальними службами, зламали систему захисту електронної пошти чеського Міністерства закордонних справ і могли впродовж багатьох місяців читати листування чеських дипломатів, стало відомо ще на початку року. Нині хакери протоптали стежку і до президентської канцелярії. На комп’ютері президента Чехії Мілоша Земана знайшли дитячу порнографію, і як вона туди потрапила, слідчі пояснити не можуть.

Ба більше, оглядачі у чеській пресі говорять, що ситуація може бути ще гіршою: знаючи, що до канцелярії президент на Празький град має прийти перевірка з органів безпеки, президент волів розповісти історію про дитячу порнографію, «бо хто знає, що ще перевірка на його комп’ютері могла відкрити». Про це пише оглядач чеського часопису «Респект» Ярослав Спурни.

Останній номер цього часопису повністю присвячено питанням дезінформації та маніпуляції, адже на думку експертів з питань безпеки, «актуальні, незалежні, максимально об’єктивні повідомлення з багатьох джерел є незамінним елементом планування та розвитку ефективної системи національної оборони», так само, як і «створення умов для раннього попередження загроз безпеки, запобігання їх реалізації», мовиться у новій Оборонній стратегії Чехії, яка замінила ту, що була ухвалена у 2012 році і морально застаріла. Адже з того часу, мовиться у документі, «безпекова ситуація в Європі значно погіршилася. На сході Європи Російська Федерація відкрито реалізує свої владні амбіції, навіть за допомогою військової сили. При цьому вона, не вагаючись, порушує норми міжнародного права, в тому числі порушення територіальної цілісності сусідніх країн».

І хоча Оборонна стратегія стверджує, що «ймовірність прямого військового нападу на територію Чехія все ще залишається низькою», значну небезпеку, на думку експертів, несе «інформаційна війна та кібернетичні напади».

Чи готова до них Чехія? Як член НАТО і член Європейського союзу Чехія покладається на колективну оборону. Але оглядачі говорять, що ця оборона є настільки ж міцною, якою є її найслабша ланка. І тут чеські оглядачі мають великі сумніви, особливо щодо своїх політиків та навіть президента країни.

ЗМІ, які викривають їхню брехню, є для політиків найбільшою небезпекою. І це є більша небезпека, ніж самі виробники фейкових новин

Колишній співробітник часопису «Респект» Мартін Шімечка говорить, що найбільшу небезпеку для правди зараз створюють політики. «І саме ті політики, які нападають на ЗМІ, особливо ті, які брешуть самі і одночасно позбавляють довіри самі ЗМІ. Цим вони створюють ситуацію, в якій довіра до ЗМІ падає, а це, на жаль, є традиція не лише в Росії, але і наша, іще з того часу, як в гітлерівській Німеччині народився вираз «брехлива преса», а цей вираз політики вживають і сьогодні. І це є найбільша небезпека, бо ЗМІ, які викривають їхню брехню, є для політиків найбільшою небезпекою. І це є більша небезпека, ніж самі виробники фейкових новин», – сказав Мартін Шімечка під час публічної дискусії 3 квітня у Празі.

Відомий чеський публіцист Олександр Митрофанов, який також брав участь у дискусії, яку організував часопис «Респект», додав, що велика відповідальність лежить не лише на політиках, але і на громадянах, виборцях, які хочуть чути від своїх політиків простих відповідей на складні запитання.

І в цьому оглядачі сходяться у поглядах з безпековими експертами, які на сторінках нової Оборонної стратегії Чехії стверджують, що безпека країни врешті-решт залежить від її громадян і від їхньої готовності боронити свою країну. «Підготовка громадян до національної оборони вимагає в зв’язку з взаємопроникненням внутрішніх і зовнішніх загроз безпеці об’єднання військових і цивільних підходів», – мовиться в Оборонній стратегії. І цьому експерти збираються приділити особливу увагу, зокрема розширенню і підтриманню в доброму стані військової підготовки громадян.