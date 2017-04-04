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04 Квітень 2017, Київ 21:25
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Донеччина. У Добропіллі вимагають повернути українську символіку в місто (відео)

Донеччина. У Добропіллі вимагають повернути українську символіку в місто (відео)
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У прифронтовому Добропіллі на Донеччині патріотично налаштовані жителі звернулися до влади з вимогою до вербної неділі повернути українську символіку на вулиці міста. І якщо біля адмінбудівель така символіка ще залишилась, то майже всі прапори і вивіски в місті та на в'їзді зі словами «Добропілля – це Україна» зникли з різних причин понад місяць тому. Представники апарату мера зазначили, що готові до конструктивного діалогу. У 2014 році патріоти за власні кошти купували та розвішували українську символіку для протидії сепаратизму в місті, зараз вони вважають, що ці функції повинна виконувати міська влада. ​

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