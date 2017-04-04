Сирія і хімічна зброя. Повідомляють про загибель 11 дітей

Сирійська група спостереження за правами людини заявила, що від авіаударів у Хан Шейхуні в північно-західній провінції Ідліб сирійською або російською авіацією загинуло щонайменше 58 людей, а десятки отримали поранення. Авіація потім завдала ударів по клініці, де лікували поранених, як стверджують лікарі та сирійські опозиційні активісти. Напад стався рано вранці 4 квітня – за день по великої міжнародної конференції з майбутнього Сирії та цілого регіону, яка має відбутися в Брюсселі за участі 70 країн та організацій.
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Сирійська група спостереження за правами людини, яка базована в Лондоні, поінформувала, що симптоми тих, кого лікують, включають втрату свідомості, блювання та піну, яка виходить із рота.
Серед загиблих 11 дітей і більшість із загиблих та поранених – цивільні.
Активісти не знають, яку саме хімічну речовину було використано під час нападу, але місцеві медики кажуть, що це міг бути нервово-паралітичний препарат зарин, який є фосфорно-органічною отруйною речовиною.
Провінція Ідліб переважно перебуває під контролем різних опозиційних до президента Башара аль-Асада груп.
Міністерство оборони Росії заявило, що її літаки «не проводили жодних авіаударів поблизу Хан Шейхуна».
Уряд Асада заперечує застосування хімічної зброї і звинуватив повстанські групи у використанні забороненої зброї.
Але розслідування, яке проводилось під егідою ООН, встановило, що урядові сили в Сирії використовували хлорин як зброю принаймні тричі у 2014 та 2015 роках.
Росія надала Асаду критично важливу військову та дипломатичну допомогу протягом шестирічної війни у Сирії і посилила його, розпочавши кампанію авіаударів проти опонентів уряду, починаючи з вересня 2015 року.
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Назвавши ймовірний напад із використанням хімічної зброї «огидним вчинком», міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, поінформував про ініціативу його країни щодо скликання термінового засідання Ради безпеки ООН. Франція є її постійним членом.
На тлі серйозних дій, які загрожують міжнародній безпеці, я прошу всіх не уникати своєї відповідальності
«На тлі таких серйозних дій, які загрожують міжнародній безпеці, я прошу всіх не уникати своєї відповідальності», – сказав Еро.
Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган засудив напад як «нелюдський», який може зашкодити мирним переговорам. Турецькі джерела в адміністрації президента кажуть, що Ердоган виловився так під час телефонної розмови зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.
Що ми зрозуміли, так це те, що був хімічний напад, і що стався він з повітря
«Відповідь є такою, що ми ще не маємо офіційного чи надійного підтвердження. Що ми зрозуміли, так це те, що був хімічний напад, і що стався він з повітря», – сказав спеціальний посланець ООН щодо Сирії Стефан де Містура.
Звичайно, є першочергова відповідальність режиму, бо він має на собі відповідальність захищати своїх людей, а не нападати на своїх людей
«Звичайно, є першочергова відповідальність режиму, бо він має на собі відповідальність захищати своїх людей, а не нападати на своїх людей», – наголосила верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні.
Вона також звернула увагу на час нападу в провінції Ідліб – якраз напередодні великої міжнародної конференції щодо Сирії.
Можливо, невипадково саме в цей момент стався цей напад
«Можливо, невипадково що якраз коли міжнародна спільнота, 70 різних країн та організацій, збираються разом у спробі збудувати мир, підтримуючи посередницьку роль ООН, збираючи кошти на гуманітарну допомогу та дивлячись у майбутнє щодо шляхів підтримки міжнародною спільнотою сирійців в їхніх спробах збудувати майбутню Сирію, – можливо, невипадково саме в цей момент стався цей напад», – сказала Моґеріні.
Повідомлення про напад із нібито застосуванням хімічних речовин надійшло напередодні міжнародної конференції у Брюсселі щодо майбутнього Сирії та цілого регіону, в якій мають взяти участь 70 країн та організацій і яка розпочинається 5 квітня.
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