Істерика вигідна Кремлю – Шкіряк про терористичні загрози в Україні

Після теракту в Росії у метрополітені Санкт-Петербурга, посилені заходи безпеки запроваджують у містах України, де є метро – йдеться про Київ, Харків і Дніпро. На станціях підземки збільшують кількість правоохоронців. Службу нестимуть представники Національної поліції разом із нацгвардійцями. Діятимуть посилені заходи безпеки до 15 травня, тобто до завершення конкурсу «Євробачення-2017». В СБУ раніше повідомляли про підвищений ризик терористичної загрози, та експерти зазначають, що українці живуть із цим ризиком вже три роки. Україна залишається при цьому безпечною країною і проведе «Євробачення» на найвищому рівні, наголошують в МВС.

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На станціях метро побільшає правоохоронців як у формі, так і в цивільному одязі, розповідає Віталій Биков, начальник управління поліції в Київському метрополітені . Якщо в Росії і Білорусі в метрополітені встановлені спеціальні металорамки, то в Україні такої практики немає – питання коштів. Проте, представники Нацполіції мають у розпорядженні ручні металошукачі.

«Випадок у Санкт–Петербурзі говорить про те, що там метрополітени обладнані металошукачами, але вибух все одно відбувся. У нас багато зброї виявляється – гранат, пістолетів, ножів. Але вибухівка не металічна, тому тут потрібні службові собаки і оперативна інформація про підготовку вибуху або інший випадок», – наголошує Віталій Биков, начальник управління поліції в метрополітені.

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В СБУ повідомляють, що заходи безпеки посилені вже давно через російську агресію на Сході України. Тож «посилювати посилене» немає сенсу, пояснює речниця Служби безпеки Олена Гітлянська.

«Ми пильнуємо не лише на свята», – зауважує речниця СБУ.

Кожного року є класична щорічна загроза – експерт

Порівняв етапи терористичної активності в Україні та Росії й експерт з безпекових питань Національної академії наук Юрій Костюченко. Він зазначає, що за період з 1991 по 2014 рік в Україні сталися 23 інциденти, в яких загинуло 4, а поранено і травмовано 7 осіб. Водночас, за цей же період в Росії сталося 172 терористичні атаки, в яких загинули 2940 та 7983 осіб були поранені.

А от із 2014 року в Україні почався новий період терористичної загрози, пов’язаний із російською агресією на Донбасі. Тоді ж у 4,5 рази зросла кількість загиблих, а у 15 разів – кількість поранених і травмованих внаслідок диверсійно-терористичної діяльності, якщо порівнювати зі стабільним періодом, зауважує експерт.

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Юрій Костюченко зазначає: хоч кількість диверсій зменшується через успішні контрзаходи, зростає кількість терористичний актів на мирній частині України, в тилу.

Є класична щорічна загроза: великодні свята, 1 та 9 травня – традиційні для наших «контрпартнерів» дні

«Кожного року, ми знаємо, є класична щорічна загроза: великодні свята, 1 та 9 травня – традиційні для наших «контрпартнерів» дні, коли вони щось влаштовують (якісь провокації, диверсії, терористичні акти). Головне, що від нас вимагається – не панікувати і ретельно придивлятися, що навколо нас відбувається, бути пильними. Доволі очевидні речі, до яких ми, власне, вже звикли – ми так живемо більше від трьох років», – зазначає експерт з безпекових питань.

Треба припинити істерики на догоду російським «пропагандонам» – Шкіряк

Під час «Євробачення» порядок охоронятимуть від 8 до 10 тисяч правоохоронців, будуть встановлені близько 8 тисяч камер відеоспостережень. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк наводить приклади провідних країн, яким не вдалося запобігти терактам, і зазначає, що Україна в цьому плані, не дивлячись ні на що, є безпечною країною. В МВС розуміють, що саме російські спецслужби активно працюють зараз в Україні і намагаються дестабілізувати її зсередини, зокрема інформаційно, зазначає Зорян Шкіряк.

Не потрібно драматизувати ситуацію. Треба припинити істерики на догоду російським «пропагандонам»

«Взагалі не потрібно драматизувати ситуацію. Треба припинити істерики на догоду російським «пропагандонам». Я вас можу запевнити, що Україна в цьому сенсі дуже безпечна. Безперечно, реакція на будь-які деструктивні дії з боку провокаторів буде відповідною: жорсткою і адекватною. «Євробачення» пройде, переконаний, на високому рівні, а що стосується правоохоронців – буде зроблене все, щоби не допустити жодних провокативних дій з боку як зовнішніх, так і внутрішніх деструктивних сил», – наголошує радник міністра МВС.

У Києві з 2014 року було зафіксовано понад 150 випадків повідомлень про замінування в метро, жодне з яких не підтвердилося. За деякими розкритими випадками, одні додзвонювачі мають психічні розлади, інші телефонують з непідконтрольних територій.

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Правоохоронцям періодично влаштовують тренування із учбовим замінуванням. Українців просять із розумінням поставитися до вимог правоохоронців, у разі необхідності, щодо перевірки особистих речей.