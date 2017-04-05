Радіо Свобода Daily: абонплату за газ запровадили, а тепер вже хочуть скасувати

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Абонплати за газ не буде?

Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оголосила про припинення свого попереднього рішення про запровадження абонентної плати за газ. Розгляд цього питання винесений на засідання комісії, що відбудеться 10 квітня. Раніше із пропозицією припинити рішення щодо абонплати за газ до НКРЕКП звернулися президент України Петро Порошенко та голова уряду Володимир Гройсман, а члени фракції Радикальної партії у вівторок блокували трибуну Верховної Ради.

Фініш е-декларування

Бігова доріжка, велотренажер, причеп «Бджілка» 90-го року випуску, запонки, інкрустовані дорогоцінним камінням, художній набір шахів і багато, дуже багато картин. Усі ці речі задекларували високопосадовці. Друга хвиля е-декларування в Україні завершена. Минулі вихідні були ударним вікендом для антикорупційних активістів і тих, хто займається так званою «журналістикою даних». Вони розбирали декларації, структурували наявну там інформацію, вишукували тенденції і зрештою просто іронізували з певних речей, які задекларували посадовці. Але що далі? Яку користь отримало суспільство від запровадження системи електронного декларування, читайте у цьому матеріалі.

Російські ліки можуть зникнути

Не можна одночасно вбивати українців і «дбати» про їхнє здоров’я, написала виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у себе на Фейсбуці. І анонсувала санкції з боку відомства, закликаючи уряд зупинити закупівлю російських медикаментів. «Спершу слід забезпечити громадян, які користуються безаналоговими російськими препаратами, заміну, лише потім запроваджувати таке рішення», – наполягають одні експерти. «Російська фармацевтика не така унікальна і не така особлива, щоб там були специфічні ліки, яких немає у жодній іншій країні», – опонують інші.

Слідство, жалоба і солідарність світу

Російські слідчі повідомили, що знайшли рештки підозрюваного бомбіста-самогубці. Ним є 22-річний уродженець Киргизстану громадянин Росії на ім’я Акбарджон Джалілов. Втім, наразі жодна група не взяла на себе відповідальність за те, що російська влада називає терористичним нападом. «Правоохоронні органи та спецслужби працюють і роблять все можливе для встановлення причин та повної картини того, що сталося», – сказав російський президент, який увечері у понеділок приніс квіти до станції метро. В пам'ять загиблих квіти до посольства Росії принесли і мешканці української столиці.

Далі коротко.

Польща заявила про відновлення роботи своїх генконсульств в Україні після пострілу з РПГ в будівлю генконсульства в Луцьку

НБУ пом’якшив обмеження із продажу іноземної валюти населенню з суми у 12 тисяч гривень на день до 150 тисяч на день.

А Верховна Рада змінила правила перетину перехресть із круговим рухом (перевага в русі надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу).

На завершення сьогодні…

…історія викладачки корейської мови На Йон, яка самостійно вивчила українську й котру дивують російськомовні чиновники України

…а також матеріал про те, як з’явився інтернет в Україні та скільки людей вже там.

Крокуйте в ногу з часом!

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