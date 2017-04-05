Зменшення регулювання дозволяє більше «гратися» на валютному ринку – експерт

Відсьогодні українці можуть купити в 12 разів більше готівкової валюти, ніж напередодні – до 150 тисяч гривень в еквіваленті, це більш як 5 з половиною тисяч доларів на день за офіційним курсом. Натомість експортери можуть продавати менше свого валютного виторгу. Такі пом’якшення валютних обмежень передбачає постанова Національного банку, що починає діяти з 5 квітня. Деякі експерти називають це рішення регулятора зваженим і позитивним, яке не збільшить тиску на гривню. Інші кажуть, що це розширює можливості для «ігор» на валютному ринку.

Чергове послаблення валютного регулювання стало можливим завдяки сприятливій ситуації на зовнішніх ринках і виділенню четвертого траншу МВФ. Про це заявив на брифінгу заступник голови Нацбанку Олег Чурій.

Ми збираємося пом’якшити вимоги щодо обов’язкового продажу валютних надходжень експортерів, а також можливості населення для купівлі готівкової іноземної валюти

«Макроекономічна та фінансова стабілізація, позитивне рішення Міжнародного валютного фонду дають можливість Національному банку більш активно проводити свою політику стосовно валютної лібералізації, зняття тих обмежень, які ми ввели на початку кризи. Ми збираємося пом’якшити вимоги щодо обов’язкового продажу валютних надходжень експортерів, а також можливості населення для купівлі готівкової іноземної валюти», – повідомив він незадовго до офіційного оприлюднення рішення НБУ.

Досі українці могли купити іноземної валюти за день не більш як на 12 тисяч гривень, тепер – на 150 тисяч, максимальну суму, понад яку фінансові операції з готівкою підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Юридичні особи відтепер повинні будуть продавати не 65%, а 50% своїх валютних надходжень.

Чергове пом’якшення валютних обмежень не матиме дестабілізуючого впливу на ситуацію на міжбанківському та готівковому секторах валютного ринку, вважають у Нацбанку.

Якщо хтось хотів обміняти 150 тисяч, він це робив на чорному ринку – експерт

НБУ знає, що робить, ухвалюючи такі рішення, він бачить, що тиску на гривню не буде, сказав у коментарі Радіо Свобода інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Якщо хтось хотів обміняти 150 тисяч, він обміняв би їх, просто використовувався чорний ринок. Тож великого впливу на валютний ринок не буде від цього

«Якщо хтось хотів обміняти 150 тисяч, він обміняв би їх, просто використовувався чорний ринок. Тож великого впливу на валютний ринок не буде від цього, а, наприклад, експортери отримають більше свободи. Це поступове зняття цих обмежень, це дуже зважений крок, але і дуже позитивний», – сказав експерт.

Сергій Фурса нагадав, що досі валютний ринок функціонує за принципами валютного декрету 1993 року і в стратегії Нацбанку є поступове зняття всіх обмежень, лібералізація ринку та перехід на нормальні правила гри.

Натомість експерт «Фонду суспільної безпеки» Юрій Гаврилечко звертає увагу на різновекторні тенденції, які він спостерігав напередодні: на ринку готівкової валюти гривня нібито трохи укріплювалася відносно долара, а на міжбанківському ринку навпаки. Нацбанк рішенням про валютну лібералізацію лише підвищує таку волатильність і дає можливість більше «гратися» на цьому ринку, каже Гаврилечко.

На громадянах це майже ніяк не позначиться, тому що в людей немає вільної гривні

«На громадянах це майже ніяк не позначиться, тому що в людей немає вільної гривні. А якщо немає вільної гривні, то так чи інакше ми будемо приходити до ситуації, коли кожного місяця буде новий рівноважний курс. І скоріш за все, у найближчі два місяці може статися така ситуація, що ціни будуть на все зростати, при тому курс валют буде більш-менш стабільний», – прогнозує експерт.

Наскільки ж валютна лібералізація допоможе пожвавити український експорт, який падає насамперед через кон’юнктуру на зовнішніх ринках, можна буде побачити за результатами другого кварталу, резюмував Гаврилечко.

Валютні обмеження Національний банк запроваджував упродовж 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.