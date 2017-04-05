«Споглядати бокс Ломаченка – просто насолода» – промоутер

Український боксер, чемпіон світу у напівлегкій та другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко на ринзі довів, що є найкращим боксером світу, незалежно від вагової категорії. Про це заявив промоутер українського боксера, чемпіона світу у другій легкій вазі, Боб Арум, пише сайт boxingscene.com.

«Я думаю, що споглядати бокс Ломаченка – просто насолода. Просто неймовірно, що він показує у бою. Я хвалю його від щирого серця. Ніколи не бачив нічого подібного тому, що він демонструє, ніколи не зустрічав спортсмена з таким талантом», – цитує слова Арума видання.

Коментар спортивного промоутера прозвучав після того, як деякі оглядачі заявили, що після поразки в останньому поєдинку нікарагуанця Романа Ґонсалеса (саме його раніше називали найкращим незалежно від вагової категорії – ред.), саме Ломаченка можна назвати найвправнішим боксером світу.

За словами Арума, авторитет Ломаченка у боксі ґрунтується на тому, що він сам показав у ринзі і не залежить від поразок, чи перемог інших боксерів.

Раніше найкращим незалежно від вагової категорії українця також назвав легендарний тренер Фредді Роуч, серед підопічних якого філіппінець Менні Пак’яо.

Наступний бій українця відбудеться 8-го квітня у передмісті столиці США, Вашингтона. Його суперником стане американець Джейсон Соса.