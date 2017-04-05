Північна Корея запустила балістичну ракету в Японському морі. Це сталося за день до зустрічі між президентом США і головою Китаю, який є головним регіональним союзником Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР). Від початку року Пхеньян провів уже чотири ракетних запуски. Запуск Північною Кореєю об’єктів із застосуванням технології балістичних ракет є порушенням резолюцій Ради безпеки ООН. Президент США Дональд Трамп закликав Китай чинити тиск на Пхеньян, заявивши, що Сполучені Штати готові взяти на себе приборкання КНДР самостійно, якщо Пекін не робитиме більше. (Відео Reuters)