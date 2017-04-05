Треба змінювати підходи людей до споживання інформації – експерт

Українські знавці фейкових новин та викривачі пропаганди з проекту StopFake вже стали зірками західного телебачення, ​адже ніхто у світі не має стільки досвіду в справі боротьби з пропагандою Кремля, який у 2014 році анексував український Крим і підтримує бойовиків на сході України. Але і їхніх зусиль є замало, якщо люди не мають щеплення від інформаційних фейків, а не мають його навіть українці, які стали першою жертвою гібридних війн. Як навчити людину критично милити і відрізняти справжні повідомлення від фейкових? Про це ми говорили з експертом з освітніх програм проекту StopFake Вікторією Романюк.

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– Якщо говорити про StopFake, сам проект виник у 2014 році, коли просто була така страшна потреба в тому, щоби розбирати ту інформацію, яка на нас сипалася, її перевіряти і демонструвати приклади фейкової і маніпулятивної інформації. Тоді для нас була головна мета – це показати ступень пропаганди і показувати, яким чином ця пропаганда змінює український медійний простір.

Створивши такий архів фейків – ми маємо таких матеріалів на нашому сайті більш ніж 2 тисячі, – стало очевидно, що просто демонструвати цю загрозу недостатньо. Треба змінювати ставлення людей до споживання інформації

Створивши такий ресурс і створивши такий архів фейків – ми маємо таких матеріалів на нашому сайті більш ніж 2 тисячі, – стало очевидно, що просто демонструвати цю загрозу недостатньо. Проблема набагато глибша. Треба змінювати ставлення людей до споживання інформації, до розуміння інформації, формувати критичне мислення і вчити людей більш критично ставитися до того, що пропонується ЗМІ. Тому StopFake почав проводити різні заходи і створювати різні події, які були би скеровані саме на освітній процес.

– Що конкретно Ви робите? Хто Вам у цьому допомагає?

– Одним з найбільших проектів ще в 2015 році – це було створення підручника з медіаграмотності і проведення тренінгів для викладачів, бібліотекарів і для такої більш широкої аудиторії з тим, щоби навчити людей, власне, працювати з іншими типами аудиторії. Загалом стало завдання підготувати і розказати людям, які мають стосунки до населення безпосередньо десь в регіонах, навчити їх, власне, цим медіа-освітнім правилам і освітнім принципам. Цей проект був створений разом з Академією української преси і IREXом. Таким чином було охоплено понад 10 тисяч учасників з різних регіонів України.

Ще один цікавий проект, який робив StopFake вже цього року, і, до речі, він був здійснений разом з чеськими колегами, – це проект практичного fact-checking в українських регіонах, який був здійснений спільно з чеською організацією Асоціацією з міжнародних справ за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Мова йшла про, знову ж таки, тренінговий формат для студентів і для регіональних журналістів та для громадських активістів.

– В якому віці, на Вашу думку, потрібно починати вчити людей критично мислити і перевіряти факти? Я питаю, тому що з’явилася цікава публікація американського вчителя, який навчив своїх п’ятикласників, десятилітніх дітей, як перевіряти інформацію, і каже, що тепер вони і його перевіряють. В моїй школі, мого сина, якому 7 років, і який ходить до другого класу, їх уже вчать відрізняти факти від опінії, інтерпретації цих фактів. Як це відбувається в Україні?

Проблема здебільшого полягає не в тому, що ми мусимо вчити діток, а в тому, що наші вчителі, особливо коли мова йде про регіони, дуже часто самі це не можуть робити

– Якщо ми говоримо про проекти, які здійснював безпосередньо проект StopFake, ми не працювали зі школярами. Але говорячи про ці процеси, очевидно, Ви абсолютно праві – починати говорити про перевірку фактів, про критичне мислення і про відокремлення брехні від правди треба не лише в студентські роки, не лише в старших шкільних класах, але треба починати з молодого віку. У світі існує багато різних цікавих методик по роботі зі школярами молодшого шкільного віку.

Але зі свого власного досвіду я хочу сказати, що проблема, коли ми говоримо, власне, про шкільні формати, здебільшого полягає не в тому, що ми мусимо вчити діток, а в тому, що наші вчителі, особливо коли мова йде про регіони, дуже часто самі це не можуть робити. Вони самі важко розуміють ці принципи технологій. Через це StopFake почав працювати з вчителями, та з іншими людьми, які мають безпосередню комунікувати з різною аудиторією.