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Донецкая журналистка Алиса Сопова проводит гостевые лекции в Гарвардском университете про жизнь переселенцев и военный конфликт на востоке Украины. Дончанка признается, что американские студенты воспринимают конфликт в Донбассе не так эмоционально, как украинцы. Еще сложнее донести до американцев юридические моменты – справки переселенцев, понятие «прописки», введение электронного пропуска для проезда через блокпосты.

Алиса Сопова, журналистка из Донецка, с 2014 года жила на два города – Донецк и Киев. Теперь же выиграла стипендию для журналистов и обучается в Гарварде. По программе, которая рассчитана на год, на курсе учатся 24 человека: из них – 12 американцев, рассказывает Алиса. Стипендиаты самостоятельно выбирают курсы, которые хотят изучать. Участники программы выступают на семинарах, рассказывая о ситуации в своей стране и журналистской работе. По словам Алисы, рассказывать в США о переселенцах и событиях на Донбассе легче, чем в Украине.

У нас все настолько эмоционально к этому относятся, что весь разговор скатывается к взаимным обвинениям: кто националист, кто сепаратист. Здесь такого контекста нет

«У нас все настолько эмоционально к этому относятся, что весь разговор скатывается к взаимным обвинениям: кто националист, кто сепаратист. Здесь такого контекста нет. Они, может, многого не знают, но, когда ты рассказываешь о чем-то, они это воспринимают с общечеловеческой точки зрения. А не с точки зрения – кто виноват, кто Путина звал», – говорит Алиса.

Куда сложнее объяснить американцам, как люди сталкиваются с проблемами из-за луганской или донецкой прописки. К примеру, слушатели никак не могли понять, что такое «прописка», вспоминает дончанка. Удивились и понятию «электронный пропуск».

Чтобы поехать к себе домой, они должны подать специальную заявку, потом получить разрешение, приехать на пункт пропуска и стоять там сутки. Люди все это слушают и говорят: «Ого! Это невероятно! Это беспредел!

«Я всегда показываю фотографии с блокпостов, где люди стоят в очередях. Это выходит за рамки здравого смысла. Чтобы поехать к себе домой, они должны подать специальную заявку, потом получить разрешение, приехать на пункт пропуска и стоять там сутки. Ночевать там, учитывая, что обочины заминированы и зачастую нет туалетов. И люди все это слушают и говорят: «Ого! Это невероятно! Это беспредел!», – рассказывает дончанка.

Кроме выступлений о жизни переселенцев, Алиса рассказывает и о том, что происходит на неподконтрольной территории. Говорит: об этой жизни в США не знают. Также дончанка поделилась с коллегами и своим опытом работы на войне. По ее словам, в США нет стереотипа, что военный корреспондент – это обязательно мужчина.

Весь диалог строится на том, что девушек должно быть больше на передовой, и они будут на равных с мужчинами. А если где-то в чем-то они не на равных, то, значит, их права ущемляются и они дискриминируются

«Здесь же все повернуты на гендерных проблемах. И весь диалог строится на том, что девушек должно быть больше на передовой, и они будут на равных с мужчинами. А если где-то в чем-то они не на равных, то, значит, их права ущемляются и они дискриминируются. Моя подруга Анастасия Тейлор-Линд – фотограф из Англии. Она недавно писала материал для журнала Time, что недостаточно военных фотокорреспондентов-женщин. Стереотип, как у нас: мужчины должны быть на фронте, а женщины – нет, его в Америке не существует», – говорит Алиса.

Алиса Сопова не только проводит гостевые лекции, но и пишет статьи в американские журналы. Так, в своем материале она рассказала о том, как сложно сохранить объективность в журналистике, когда напряженные события происходят в своей стране. Говорит, что прессе нельзя забывать об одном из главных принципов журналистской этики, что конфликт надо показывать с двух сторон. Признается, что сама тоже занимала исключительно проукраинскую позицию и писала материалы с одной точки зрения, но все поменялось, когда удалось пообщаться и «с той стороной».

Они искренне верят, что идут защищать свою семью и свою землю от абсолютного зла, только зло в их представлении разное

«90% людей, которые участвуют в военном конфликте, нельзя осуждать, зачастую они подвержены пропаганде с обеих сторон. Они искренне верят, что идут защищать свою семью и свою землю от абсолютного зла, только зло в их представлении разное».

По словам Алисы Соповой, когда она ехала в США, то была уверена, что местные жители так же настроены по отношению к России, как и украинцы. Но оказалось, что военный конфликт на востоке Украины уже давно не так активно обсуждается в мировой прессе.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)