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05 Квітень 2017, Київ 20:07
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У Верховній Раді вирішували, як допомогти НАЗК (відео)

У Верховній Раді вирішували, як допомогти НАЗК (відео)
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) готує судовий позов проти державного підприємства «Українські спеціальні системи», які мали технічно забезпечити роботу реєстру електронного декларування, щодо невиконання умов договору і неефективного використання державних коштів. Про це під час доповіді у Верховній Раді заявила голова відомства Наталія Корчак. Депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко запропонував шукати іншу кандидатуру на місце голови НАЗК. У свою чергу депутат від фракції «Самопоміч» Олег Березюк наголосив на системних помилках, які НАЗК і парламент мають вирішити, «зібравши всі сили».

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