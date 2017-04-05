Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) готує судовий позов проти державного підприємства «Українські спеціальні системи», які мали технічно забезпечити роботу реєстру електронного декларування, щодо невиконання умов договору і неефективного використання державних коштів. Про це під час доповіді у Верховній Раді заявила голова відомства Наталія Корчак. Депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко запропонував шукати іншу кандидатуру на місце голови НАЗК. У свою чергу депутат від фракції «Самопоміч» Олег Березюк наголосив на системних помилках, які НАЗК і парламент мають вирішити, «зібравши всі сили».