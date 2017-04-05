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В Мариуполе переселенцы все чаще обращаются к адвокатам и в суд с просьбой защитить их права. Причина – введенные в прошлом году Министерством социальной политики проверки внутренне перемещенных лиц. В 95 процентах случаев переселенцы дела выигрывают, говорят юристы. А противоправными признаются действия управлений соцзащиты населения. Одна из причин – непрописанный механизм проверок внутренне перемещенных лиц, говорят адвокаты.

Поток жалоб и обращений в суд переселенцев в Мариуполе не прекращается, говорят правозащитники. Особое возмущение вызывают введенные в прошлом году проверки по месту проживания людей, выехавших с неподконтрольных территорий. То, что в управлениях соцзащиты называют проверками, в реальной жизни стало орудием дискриминации переселенцев, говорит руководитель центра адаптации пострадавших во время проведения АТО, юрист Марина Пугачева.

Или вы говорите официально, что у государства нет денег. Мы будем платить только определенным категориям, или еще как-то. Но вот эта нервотрепка не должна происходить

«Зачем напрягать этих людей? Которые нервничают, переживают, пытаются отпроситься с работы или плюют на эти переселенческие деньги. Эта ситуация создана так, чтобы человек сказал: «А Бог с ними с этими деньгами! Не буду!». Давайте называть вещи своими именами. Или вы говорите официально, что у государства нет денег. Мы будем платить только определенным категориям, или еще как-то. Но вот эта нервотрепка не должна происходить», – комментирует ситуацию Марина Пугачева.

Постановление Кабинета министров №365, которое и предусматривает проверки, нарушает минимум две статьи Конституции Украины, считает адвокат Ирина Бирюкова: статью 33, гарантирующую свободу передвижения и выбор места жительства, и 46-ю «о праве на социальную защиту». Сейчас увеличилось количество обращений в суд, говорит адвокат.

У нас 95% выигрышных дел в суде именно по УСЗН. Работники УСЗН заранее знают, что они проиграют, но они все равно думают, что люди не будут обращаться в суд за своей защитой, и надеются на это. Мы считаем, что действия УСЗН более чем противоправны

«Часто, обращаясь просто с адвокатским запросом, возобновляются выплаты, но иногда дело доходит до суда. У нас 95% выигрышных дел в суде именно по УСЗН (Управление социальной защиты населения – ред.). То есть работники УСЗН заранее знают, что они проиграют, но они все равно думают, что люди не будут обращаться в суд за своей защитой, и надеются на это. Мы считаем, что действия УСЗН более чем противоправны», – утверждает Ирина Бирюкова.

Начальник центрального районного управления социальной защиты Мариуполя Татьяна Родионова считает, что УСЗН оказались заложниками в ситуации с переселенцами. И если на законодательном уровне будут приняты изменения, службы соцзащиты их будут выполнять, так как выполняют существующие на данный момент.

Мы же руководствуемся законами и постановлениями. Управления – заложники этой ситуации

«Мы можем учесть замечания общественности Мариуполя в наш адрес. Но принять их? Мы же руководствуемся законами и постановлениями, которые приняты. Неправильная сейчас идет политика в плане того, что давайте найдем крайних в виде управлений. Управления – здесь как раз заложники этой ситуации», – говорит Светлана Родионова.

Среди переселенцев, обратившихся за помощью к юристам, не только пенсионеры. Работающие жители Мариуполя из числа временно перемещённых лиц тоже просят адвокатов защитить их права. Это те переселенцы, которым не повезло оказаться дома в момент проверки. Зачастую они проводятся без личного контакта с переселенцем, и прекращение выплат социальной помощи основывается только на показаниях самих сотрудников управления соцзащиты. Правила проведения проверок изменяются уже в самом процессе, нет четкого алгоритма действий, считает переселенка из Донецка Светлана Юрченко.

Цель была не застать маму дома

«Мама моя пыталась добиться правды. Она говорила, что есть телефон, почему не позвонили? Но не эта же была цель. Цель была не застать маму дома. Цель была разбросать уведомления задним числом о том, что мамы не было. В субботу они разбросали уведомления, в понедельник составили акты, сами же их подписали и подали разнарядку на исключение ее из списков на получение выплат. Может где-то еще лежит уведомление на меня, а я об этом не знаю», – говорит Светлана.

Принятие постановления о проверках в Кабмине обосновывали тем, что многие получающие выплаты на самом деле не проживали в подконтрольных Украине городах, а лишь выезжали, чтобы получать деньги. В декабре же прошлого Кабинет министров Украины усовершенствовал процедуру контроля внутренне перемещенных лиц путем обмена информацией между Министерством социальной политики Украины и пограничной службой. Такое новшество, по решению Кабмина, должно было помочь соцслужбам контролировать выполнение переселенцами правила «60 дней», согласно которому они не имеют права находиться на неподконтрольной территории или за границей дольше этого срока, иначе лишаются статуса внутренне перемещенных лиц.

Правозащитники считают, что проверки на дому могли бы заменить справками с места работы или учебы детей. Общественность Мариуполя намерена создать пакет обращений от жителей города к Верховной Раде, Кабинету министров, офису омбудсмена и профильным министерствам с требованиями совершенствования подзаконных актов по внутренне перемещенным лицам.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)