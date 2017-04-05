(Друкуємо мовою оригіналу)

Он видит мир из геометрических фигур, его интересует Скифия и Сарматия, он считает Украину блокпостом Европы. А в 2014-м его мастерские со скульптурами оказались на линии огня. В Киеве открылась выставка художника и скульптора из Донбасса Петра Антипа. Довоенные и послевоенные работы собраны в залах музея Шевченко под названием «Амазонка – богиня степи». В 2014 году художник уехал из Донбасса. С собой в новый город Петр Антип забрал только опыт работы и воспоминания о донецкой степи.

– У Вас уживается скульптор и художник, как создаются работы? Почему именно амазонка и степь?

– Я сейчас мир вижу из геометрических фигур, как микрокосмос и макрокосмос. Только в космосе звёздочки, а у меня кубики и квадраты, я их иногда складываю.

Сначала хотел назвать выставку «Люди степи», но потом назвал «Амазонка – богиня степи». Ведь амазонки есть и современные, сейчас идёт война и много женщин воюет

Меня интересует история Украины. История степи: Скифия, Сарматия. Сначала хотел назвать выставку «Люди степи», но потом назвал «Амазонка – богиня степи». Потому что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Ведь амазонки есть и современные, сейчас идёт война и много женщин воюет. И я не беру период сегодняшнего дня – проблема всегда ведь с Востока в Украине: это и хазары, это и монголы, и московиты. Мы всегда сдерживали оттуда энергию зла. По природе ведь украинцы – европейцы, и поэтому мы как блокпост Европы сдерживаем.

– Мы стоим возле Вашей скульптуры «Амазонки», которых Вы называете «богинями степей». А какой запомнилась Вам донецкая степь?

– Если заехать в донецкую степь, там есть такие балки... В балках протекают ручьи. Температура там где-то 18 градусов тепла, прохладно. Но как только наверх поднимешься, сразу же градусов 50, колючки торчат – такой контраст. А когда степь цветёт – это же уникально. Красивые вещи и бесплатно. Донбасс очень красив.

– Ваша мастерская осталась в Зайцево. Вы знаете, что случилось с картинами и скульптурами, которые были там?

– Между Горловкой и Зайцево у меня была большая мастерская – 1800 квадратных метров, там гектар земли. У меня там работы остались, которые попали в историю искусств, в плане скульптуры. Пока ничего не известно.

– А Какие воспоминания остались из донецкой жизни?

У меня была лучшая мастерская в Украине. Ко мне приезжали люди из Львова, из Харькова, из Киева, Москвы и Парижа

– У меня была лучшая мастерская в Украине. Ко мне приезжали люди из Львова, из Харькова, из Киева, Москвы и Парижа. Они были в шоке от моих мастерских. В Донецке я себя чувствовал весьма комфортно, хотя я никогда не поддерживал донецкую власть. Просто депрессивные города, которые на меня тоску наводили. И с каждым годом они становились всё больше депрессивным. Я не беру Донецк, а вот Горловка или Енакиево.

– Вам пришлось уехать в зрелом возрасте. Каково было начинать с нуля в новом городе?

Я с собой забрал самое главное – свою голову и свои мозги. Сразу же продал машину, продал одну скульптуру и как-то стартовал с этих денег

– Нет у меня времени думать. Я с нуля не начинаю, потому что я с собой забрал самое главное – свою голову и свои мозги. У меня был большой багаж – опыт работы. В материальном плане было очень тяжело, потому что на Донбассе я буквально все потерял. Так получилось, что я приехал без денег, а пособие получать я не мог пойти. Как это я пойду получать пособие, будто я бродяга какой-то. Сразу же продал машину, продал одну скульптуру и как-то стартовал с этих денег. Сейчас пашу. Некогда духом падать.

– Давайте помечтаем? Ваши действия после освобождения Донбасса?

– Я, конечно же, приеду в Донецкую область. Я сейчас работаю в Донецкой области очень много. В Краматорске, в Славянске, в Константиновке. Я, конечно же, приеду в Горловку, там есть дела, которые нужно решать. Но всё-таки, я жить буду в Киеве. А там моя малая родина, я её никогда бросать не буду. Я человек донецкий, и этим горжусь.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)