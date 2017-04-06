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06 Квітень 2017, Київ 08:07
Політика

Радіо Свобода Daily: «безвіз» вже ставлять на голосування

Політична карикатура Євгенії Олійник

Доброго ранку!

«Безвіз» наближається

Український «безвіз» із Європейським cоюзом на фінішній прямій: у Європарламенті завершились дебати з цього питання, і вже сьогодні, як очікується, спрощення візового режиму поставлять на голосування. В МЗС України розраховують, що українці зможуть вільно подорожувати до Європи вже з літа. Тим часом, у ЄС знайшлися депутати-євроскептики, які пропонують Європарламенту відмовитися від лібералізації візового режиму з Україною – відповідну ініціативу вони зареєстрували у найвищому законодавчому органі ЄС. Експерт-міжнародник Микола Капітоненко в ефірі «Вашої Свободи» спрогнозував: Україні дадуть «безвіз», однак підтримка з боку Європи після цього, на його думку, зменшуватиметься.​

Корчак і премії у 200 тисяч

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак, на адресу якої лунає багато критичних зауважень через проблеми з електронним декларуванням, звітувала у Верховній Раді. У недоліках вона звинуватила колег по відомству, які, за словами Корчак, саботують роботу. А також підприємство «Українські спеціалізовані системи», що відповідальне за адміністрування сайту НАЗК. Сама ж Корчак у відставку подавати не планує і наполягає на міжнародному аудиті. Премії по 200 тисяч гривень, які голова НАЗК виписувала собі торік, є законними й виплачувались за роботу, сказала вона.

Що не так із конкурсом до Верховного суду України?

Відбір кандидатів до Верховного суду України міг бути сфальсифікованим, припускають учасники конкурсу, активісти й експерти. Сумніви у них викликає те, що після другого етапу авторитетні судді вибули із перегонів. Необґрунтованою вважають і «раптову» зміну прохідного балу, яка відбулася вже після конкурсу і внаслідок якої до перегонів повернулися 43 учасники. Тож щоб повернути довіру до конкурсу: вимагають оприлюднити роботи всіх учасників і деталі оцінювання. У Вищій кваліфікаційній комісії суддів натомість кажуть, що закон від них цього не вимагає.

«Укрзалізниця» пояснила «туалети на мільйон»

Очікувана вартість обладнання для туалетів для плацкартних вагонів у майже 270 мільйонів гривень вказана на основі моніторингу цінових пропозицій виробників, заявили представники «Укрзалізниці», коментуючи звинувачення у ймовірному завищенні ціни. В «Укрзалізниці» зазначили, що нижча ціна не дозволила провести закупівлю таких туалетів для купейних вагонів минулого року – до торгів не долучилась достатня кількість учасників. За підрахунками журналістів, орієнтована вартість одного туалету в доларовому еквіваленті може скласти 40 тисяч.

«Разом проти терору»

У Москві сьогодні пройде мітинг-концерт у пам’ять про жертви теракту в петербурзькому метро. За даними видання «Коммерсант», акції організовують за стандартною схемою: «Єдина Росія» і влада мобілізують бюджетників. Забезпечення безпеки на акції розраховується на 100 тисяч учасників. Чи братиме участь у мітингу президент Росії Володимир Путін, наразі не відомо.

Хімічний напад у Сирії

Після повідомлень про удар із застосуванням хімічної зброї в Сирії у вівторок, Комісія розслідувань ООН щодо Сирії відкрила слідство в цій справі. Росія проект резолюції Ради безпеки ООН відкинула, заявляючи, що той удар у місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб дійсно здійснила авіація сирійських урядових сил, але його ціллю був завод і склад боєприпасів. Командувач повстанського угруповання «Армія вільного Ідлібу» Хасан Хадж Алі назвав обидві ці заяви брехнею. Він заявив агентству «Ройтерз», що на місці удару немає ніяких військових об’єктів, і тим більше об’єктів для виробництва хімічної зброї – таких можливостей, за його словами, повстанці взагалі не мають.

Якщо Ви ще не бачили жахливих наслідків удару, то ось відео.

Ймовірна хімічна атака у Сирії: майже 60 людей загинули (відео)
Будь ласка, зачекайте
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ЗАВАНТАЖИТИ

Зважаючи на всю серйозність ситуації, завершити сьогоднішній огляд ми вирішили фактами про хімічну зброю.

Бережіть себе!

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