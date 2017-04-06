Радіо Свобода Daily: «безвіз» вже ставлять на голосування

Доброго ранку!

«Безвіз» наближається

Український «безвіз» із Європейським cоюзом на фінішній прямій: у Європарламенті завершились дебати з цього питання, і вже сьогодні, як очікується, спрощення візового режиму поставлять на голосування. В МЗС України розраховують, що українці зможуть вільно подорожувати до Європи вже з літа. Тим часом, у ЄС знайшлися депутати-євроскептики, які пропонують Європарламенту відмовитися від лібералізації візового режиму з Україною – відповідну ініціативу вони зареєстрували у найвищому законодавчому органі ЄС. Експерт-міжнародник Микола Капітоненко в ефірі «Вашої Свободи» спрогнозував: Україні дадуть «безвіз», однак підтримка з боку Європи після цього, на його думку, зменшуватиметься.​

Корчак і премії у 200 тисяч

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак, на адресу якої лунає багато критичних зауважень через проблеми з електронним декларуванням, звітувала у Верховній Раді. У недоліках вона звинуватила колег по відомству, які, за словами Корчак, саботують роботу. А також підприємство «Українські спеціалізовані системи», що відповідальне за адміністрування сайту НАЗК. Сама ж Корчак у відставку подавати не планує і наполягає на міжнародному аудиті. Премії по 200 тисяч гривень, які голова НАЗК виписувала собі торік, є законними й виплачувались за роботу, сказала вона.

Що не так із конкурсом до Верховного суду України?

Відбір кандидатів до Верховного суду України міг бути сфальсифікованим, припускають учасники конкурсу, активісти й експерти. Сумніви у них викликає те, що після другого етапу авторитетні судді вибули із перегонів. Необґрунтованою вважають і «раптову» зміну прохідного балу, яка відбулася вже після конкурсу і внаслідок якої до перегонів повернулися 43 учасники. Тож щоб повернути довіру до конкурсу: вимагають оприлюднити роботи всіх учасників і деталі оцінювання. У Вищій кваліфікаційній комісії суддів натомість кажуть, що закон від них цього не вимагає.

«Укрзалізниця» пояснила «туалети на мільйон»

Очікувана вартість обладнання для туалетів для плацкартних вагонів у майже 270 мільйонів гривень вказана на основі моніторингу цінових пропозицій виробників, заявили представники «Укрзалізниці», коментуючи звинувачення у ймовірному завищенні ціни. В «Укрзалізниці» зазначили, що нижча ціна не дозволила провести закупівлю таких туалетів для купейних вагонів минулого року – до торгів не долучилась достатня кількість учасників. За підрахунками журналістів, орієнтована вартість одного туалету в доларовому еквіваленті може скласти 40 тисяч.

«Разом проти терору»

У Москві сьогодні пройде мітинг-концерт у пам’ять про жертви теракту в петербурзькому метро. За даними видання «Коммерсант», акції організовують за стандартною схемою: «Єдина Росія» і влада мобілізують бюджетників. Забезпечення безпеки на акції розраховується на 100 тисяч учасників. Чи братиме участь у мітингу президент Росії Володимир Путін, наразі не відомо.

Хімічний напад у Сирії

Після повідомлень про удар із застосуванням хімічної зброї в Сирії у вівторок, Комісія розслідувань ООН щодо Сирії відкрила слідство в цій справі. Росія проект резолюції Ради безпеки ООН відкинула, заявляючи, що той удар у місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб дійсно здійснила авіація сирійських урядових сил, але його ціллю був завод і склад боєприпасів. Командувач повстанського угруповання «Армія вільного Ідлібу» Хасан Хадж Алі назвав обидві ці заяви брехнею. Він заявив агентству «Ройтерз», що на місці удару немає ніяких військових об’єктів, і тим більше об’єктів для виробництва хімічної зброї – таких можливостей, за його словами, повстанці взагалі не мають.

Якщо Ви ще не бачили жахливих наслідків удару, то ось відео.

Зважаючи на всю серйозність ситуації, завершити сьогоднішній огляд ми вирішили фактами про хімічну зброю.

Бережіть себе!

Ваше Радіо Свобода Daily