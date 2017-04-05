ЗМІ Росії масово запустили фейк про перенесення «Євробачення-2017» із Києва у Берлін

Російські ЗМІ масово повідомили про перенесення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» із Києва у Берлін. За словами ЗМІ Росії, це випливає з начебто розмови двох російських пранкерів та генерального директора EBU (Європейської мовної спілки) Інгрід Делтенре. У самій EBU заперечили, таку інформацію і наголосили: конкурс відбудеться у Києві.

Російські ЗМІ та сайти вже не вперше поширюють дезінформацію про пісенний конкурс «Євробачення-2017», що відбудеться в травні у Києві. Цього разу із російських ЗМІ дізнаємось, що подію «перенесуть»​ до Німеччини, а саме – у Берлін. Начебто через те, що СБУ не пускає учасницю від Росії Юлію Самойлову на територію України.

Про це повідомили Life.ru, «НТВ», «Утро.ру», «Правда.ру», «Звезда», «НА Харьков», «Комсомольская Правда» і багато інших.

Такого висновку російські ЗМІ дійшли після отримання у розпорядження аудіозапису начебто розмови генерального директора EBU (Європейської мовної спілки) Інгрід Делтенре та російських пранкерів, що начебто говорили від імені українського прем’єра Володимира Гройсмана.

Як пише Lifenews.ru, гендиректор EBU в розмові з пранкерами «Лєксусом» і «Вованом» заявила, що «Євробачення-2017» перенесуть у Берлін, якщо Україна не пустить на конкурс російську співачку Юлію Самойлову.

Однак, у Європейській мовній спілці у середу повідомили, що «Євробачення-2017» пройде у Києві.

Ще у 2016 році ЗМІ Росії писали про перенесення «Євробачення-2017» до Росії. У 2017 році російські ЗМІ також писали про те, що Самойловій не забороняли в’їжджати на територію України. А трохи згодом – що рішення СБУ заборонити російській співачці в’їзд в Україну строком на 3 роки є незаконним. Також повідомляли, що через Самойлову Україну можуть позбавити права на проведення музичного конкурсу. Однак усе це не відповідало дійсності.

Півфінали конкурсу «Євробачення-2017» відбудуться в Києві 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Україну цього року на «Євробаченні» представлятиме рок-гурт О.Тorvald із піснею Time.

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