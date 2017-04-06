Найбагатші і найбідніші голови фракцій Верховної Ради (огляд преси)

Газета «Сегодня» розповідає про статки народних депутатів. У статті «Найбагатші і бідні голови фракцій Ради» видання інформує, що лідером за кількістю грошей серед керівників фракцій і груп, як і в минулому році, залишився голова групи «Партія «Відродження» Віталій Хомутинник. А одним із найскромніших парламентарів вже другий рік поспіль, судячи з е-декларації, є лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк – ні предметів розкоші, ні автомобілів, ні навіть власного житла у депутата немає. Але йому дуже пощастило з заможною дружиною: на неї записані і дві квартири у Львові, і ділянка з будинком у Львівській області. Про статки інших керівників депутатских груп та фракцій розповідає газета «Сегодня».

Новий меморандум України з МВФ нарешті став надбанням громадськості: його на своєму сайті опублікував Мінфін. Які нові вимоги кредиторів і ймовірність їхнього виконання, з'ясовувала газета «Сегодня». Експерти видання переконані: жорсткі терміни виконання меморандуму, встановлені МВФ, нереальні. Завдання сторін – продовжити співпрацю. Бо в Фонді розуміють: якщо не буде хоч невеликих підживлень грошима, Україні не буде чим віддавати борги. Конкретніше про нереальність деяких зобов'язань для України йдеться в статті «Ціна траншу: земля і ЖКП».

Газета «День» також нагадує, що одночасно з рішенням про виділення Україні чергового траншу в рамках механізму розширеного фінансування МВФ оприлюднив меморандум України про економічну й фінансову політику. Те, чого так довго домагалися опозиція й квазіопозиція в українському парламенті, нарешті відбулося. Видання зазначає, що транш зніме фінансову лихоманку, але не зможе вилікувати соціальні хвороби суспільства.

Із 1 квітня в Україні мала стартувати проголошена урядом реімбурсація. Однак цього не сталося, констатує газета «Голос України». Як повідомляють з регіонів кореспонденти видання, не скрізь на місцях є повна готовність до реалізації програми «Доступні ліки». Про причини парламентська газета розповідає в матеріалі «Гра у піжмурки з пігулками».