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06 Квітень 2017, Київ 09:38
Суспільство

Вашингтон починає перевірку програми віз, за якими до США прибувають українські програмісти

Служба імміграції та громадянства США на початку тижня повідомила про численні заходи, спрямовані на попередження та виявлення випадків порушення законодавства, які обумовлюють дію програми віз H-1B, яка дозволяє американським роботодавцям працевлаштовувати на території США представників певних, часто високотехнологічних, професій. Про це повідомляє сайт USCIS.

Робочі візи H-1B, як і візи L-1, дають американським та міжнародним роботодавцям, які працюють у США, змогу наймати на роботу безпосередньо у Сполучених Штатах закордонних працівників. За цими візами, серед іншого, до США прибуває велика кількість професіоналів ІТ-індустрії, включно з українськими та російськими програмістами. Численні сайти в україномовному та російськомовному інтернеті, які надають поради програмістам з приводу працевлаштування у США, звертають особливу увагу на передумови отримання даних віз.

«Візова програма H-1B має допомагати американським компаніям винаймати іноземних громадян для роботи у царинах, де спостерігається нестача кваліфікованих американських працівників. Проте надто багато американських працівників, які мають необхідні навички, бажання та є достойними працювати у цих галузях, ігноруються роботодавцями або перебувають у програшному становищі. Для USCIS пріоритетом є подолати порушення візового законодавства у наших програмах імміграції на основі працевлаштування і тим самим захистити американських працівників», – йдеться у заяві на сайті державної служби.

Починаючи з 3 квітня, Служба імміграції та громадянства США здійснюватиме візити без попередження до компаній, які подають петиції для отримання віз H-1B та у робочі офіси, де за відповідними візами працюють іноземні громадяни.

При цьому увага приділятиметься випадкам, в яких не вдається підтвердити базову інформацію про бізнес, який звертається з петиціями щодо віз; компаніям, у яких іноземні працівники перевищують заявлену долю у робочому колективі; компаніям, які плануть отримати візи для працівників, які працюють не на території власне компанії прохача, або з території іншої організації.

Служба імміграції та громадянства США також запустила спеціальну електронну адресу, на яку американські громадяни та іноземні працівники, які працюють за візами H-1B, можуть надсилати повідомлення про можливе порушення візового законодавства.

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