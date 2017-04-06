Напередодні посівної в Україну «посунули» російські добрива

Рівне – Півтори тисячі працівників трьох підприємств компанії ОЅТСНЕМ – Рівненського, Черкаського і Сєвєродонецького – на цьому тижні провели в Черкасах мітинг, на якому вимагали від уряду пришвидшити запуск їхніх підприємств, зупинених у другій половині березня. Люди наголошують, що зупинка підприємств створює великі, зокрема екологічні проблеми, не лише агровиробникам, а й містам-супутникам «Азотів». Чим завинили заводи Фірташа і чи є вихід з ситуації?

У Черкасах мітингувальники наголошували на тому, що в Україні розпочинається посівна кампанія, а запуск цехів на хімічних підприємствах після повної зупинки – справа не одного дня.

Підприємства зупинилися після зниження тиску в газорозподільних системах через заборгованість за лютий і відсутність передоплати за перший весняний місяць. У Черкасах припинили виробляти карбамід, у Рівному – аміак, а також наполовину скоротили виробництво селітри.

Українська селітра дорожча від газу

Добрив не буде, а місто погрузне в нечистотах – саме такі два вбивчих аргументи від «Рівнеазоту» мало не щороку примушували рівненську обласну владу звертатися до урядів різних періодів – від Тимошенко до Гройсмана – з проханням відтермінувати борги або повернути преференції в оплаті газу-сирцю.

«Рівнеазот» є єдиним в Україні виробником вапняно-аміачної селітри, підприємство високотехногічне. Для нього газ є сировиною

Здебільшого питання таки вдавалося влагодити, і заводи олігарха Фірташа після некритичного зниження тиску в газових мережах таки отримували «друге дихання». Причини такого піклування пояснив директор департаменту економіки і торгівлі Рівненської облдержадміністрації Костянтин Мокляк.

«Обласна влада зацікавлена в роботі одного з гігантів хімічної промисловості України. «Рівнеазот» є єдиним в Україні виробником вапняно-аміачної селітри, підприємство високотехногічне. Для нього газ є сировиною, і переорієнтуватися на інший вид палива – це сировина», сказав Мокляк.

Цьогорічне попередження виявилось реальним, і газову засувку, як повідомив директор ПАТ «Рівнеазот» Михайло Заблуда, таки «закрили примусово». Причина – мільйонні борги за газ та відсутність передоплати. Звернення облради не забарилося, але цього разу депутати запропонували уряду націоналізувати підприємство опального олігарха.

Ще минулоріч цей же керівник «Рівнеазоту» Михайло Заблуда наголошував, що через різке здорожчання газу ціни на нього перевищили ціни на вироблений продукт – селітру. Влітку підприємство просто зупинилося. Керівники пояснювали ситуацію тим, що добрива вироблені ще в січні-березні і чекають на покупця, а зарплата, мовляв, виплачуватиметься справно.

Але цього не сталося. Незалежна профспілка «Хімік Рівненщини» заявила керівництву підприємства про спір з приводу затримок із виплатою зарплати.

За кілька років на «Рівнеазоті» скоротили близько тисячі працівників

Нині ж керівник незалежної профспілки «Хімік Рівненщини» Георгій Козлюк розповідає – зупинка не стала великою несподіванкою.

На підприємстві майже рік заробітна плата виплачувалася невчасно. А органічне виробництво скоротили повністю

«Ми очікували такої ситуації, адже на підприємстві майже рік заробітна плата виплачувалася невчасно. А органічне виробництво скоротили повністю – там лишилося лише кілька людей для консервації обладнання. На складах зараз добрив немає, хоча дійсно, перед зупинкою усі майданчики були забиті мінеральними добривами», – каже Козлюк.

Люди розповідають, що до рішення про звільнення їх підводить саме невиплата заробітної плати, яку віддавали сповна лише тим, хто покидав завод, каже Георгій Козлюк: «Зараз лише за січень виплатили сорок відсотків зарплати».

На жаль, органічної групи вже немає. А це таке виробництво, що якщо довго не працює, то можна на ньому ставити хрест

Нинішній начальник управління економіки Рівненського міськвиконкому Микола Кирея, також колишній працівник «Рівнеазоту» – розповідає: «Коли працював я, працював весь «Азот», Це два виробництва органічної групи, складні мінеральні добрива, і селітра, і азотна кислота. На жаль, органічної групи вже немає. А це таке виробництво, що якщо довго не працює, то можна на ньому ставити хрест. Тоді працювало 5 тисяч працівників. А сьогодні – 2725».

Але причина цьому – не лише зупинка цехів, а й їхня модернізація.

«Проблем зі стоками не буде, якщо прийде інвестор» – директор облводоканалу

«Рівнеазот» став одним із джерел поповнення когорти безробітних. Це турбує міську владу, як і нагадування з боку «Рівнеазоту» комунальному підприємству «Рівнеоблводоканал» про його майже 12-мільйонний борг за очищення міських стоків. Адже під час будівництва «Азотів» і в Рівному, і в Черкасах, і в Сєверодонецьку більша частина очисних споруд у містах була прив’язана до підприємств-гігантів. Тепер очисні є інструментом тиску на місцеву владу.

Борг перед «Рівнеазотом» реструктуризований і сплачується справно, зауважує керівник «Рівнеоблводоканалу» Андрій Карауш. Окрім того, нині ПАТ «Рівнеазот» очищує лише половину міських стоків завдяки частковій модернізації міських очисних та економії води. Можливість оновлення та розширення очисних споруд «Рівнеоблводоканалу» існує, однак ціна питання – 360 мільйонів гривень», каже Андрій Карауш.

«З 2015 року рішенням обласної ради ми намагалися стати учасниками проекту фінансування міжнародного банку, а в 2016 році – інвестиційного банку. Наші заявки подані і перебувають на розгляді», – зазначив він.

«Російський» газ замінили на російські добрива

Дороге виробництво українських добрив стало невигідним не лише через «газові» тарифи. У січні нинішнього року уряд вирішив зняти антидемпінгове мито з російських добрив, які ввозяться в Україну, внаслідок чого українські добрива стали неконкурентоспроможними за ціною. З початку року російські виробники збули до України кілька мільйонів тонн мінеральних добрив.

Виробництво мінеральних добрив в Україні тісно прив’язане до цін на газ, який є для них сировиною, а отже, споживається у величезній кількості. Субсидування подібних підприємств б’є по кишені інших споживачів, зокрема комунальних. Нині в уряді вирішують, як організувати постачання газу хімікам і їхньої продукції сільгосппідприємствам на давальницьких умовах через ПАТ «Аграрний фонд» – для того, щоб аграрії, які вже оплатили добрива, могли завершити посівну.