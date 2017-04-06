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На неподконтрольных территориях среди молодёжи и работников «госучреждений» сепаратисты ведут активную пропаганду. Об этом говорят сами жители. Почти каждый студент здесь – член сепаратистских движений «Молодая» и «Донецкая республика», а рабочих на заводах пытаются убедить в том, что после блокады пути «в Украину» у них больше нет. О новом витке пропаганды в группировке «ДНР» – в материале донецкого блогера Станислава Васина.

После блокады и «внешнего управления» пропагандисты в «ДНР» вновь активизировались. Кроме круглосуточного массива пропагандистской информации по местному телевидению и СМИ, в группировке «ДНР», которая в Украине признана террористической, стали вести активную работу с местными жителями. Они сами рассказывают об этом. Речь, в первую очередь, идёт о работниках «бюджетной сферы», а также предприятий, где введено боевиками «внешнее управление».

Также дончане говорят: через «Министерство информации» группировки «ДНР» «руководителям» заводов, «ВУЗов» и медучреждений в оккупации были спущены «формуляры» о проведении «профилактических бесед» с сотрудниками. Содержание таких бесед различается в зависимости от самого предприятия и задач, которые ставятся пропагандой. Так, на крупных донецких промышленных предприятиях отправленный в отпуск персонал пытаются убедить оставаться в группировке «ДНР» и не покидать Донецк, так как многим рабочим бывшие собственники производств предлагали переезд на подконтрольную территорию. Сотрудникам производств активно внушается, что «Украина от них отказалась» и что «их будущее – только здесь». Также пропаганда призывает вступать в сепаратистское движение «Донецкая республика». Большинство персонала действительно выбирает вариант оставаться и ждать, одновременно подписывая «членские бумаги» движения «Донецкая республика».

Активно в организацию привлекают и молодёжь. Практически все активисты местных «ВУЗов» уже либо в движении «Донецкая республика», либо в «Молодой республике», которую возглавляет часто мелькающий на местных каналах пропагандист Никита Киосев. Фактически, участие в местных профсоюзных организациях, КВНах, студенческой жизни автоматически означает членство в одном из сепаратистских движений.

Не отстают в этом отношении и местные медики. Буквально на сегодня намечены сборы медперсонала местных больниц, где врачей будут обязывать подписывать ряд «бумаг», пока ещё неизвестного содержания. Персоналу лишь объяснили, что бумаги будут касаться «общественной жизни «республики» и что явка и подпись – обязательны. Такого рода обработка уже давно идёт и в рядах местных «налоговиков», «военизированных горноспасательных частей» и «МЧС»: здесь говорят, что пути назад, «в Украину», для этих людей уже нет.

Активно пропагандируется и «Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса», о которой почти каждый день сообщает местное телевидение. Особый акцент делается на выплатах 10 тысяч рублей участникам «Великой отечественной войны» с подконтрольной Украине части Донбасса. Захарченко то и дело упоминает, что любой участник боевых действий может получить эту помощь в одном из четырёх пунктов, установленных у КПВВ.

Элементом пропаганды является и активная работа коммунальщиков в группировке «ДНР»: в Донецке и в Макеевке действительно идёт ремонт автомобильных дорог, скверов, парков, реконструкция площади Ленина. Что на фоне коллапса в промышленности выдаётся за «очередную победу» группировки «ДНР».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)