Земля президента Порошенка: на продаж («Схеми» | Випуск №126)

Земельна ділянка президента Петра Порошенка у Царському селі на столичному Печерську виставлена на продаж, це з’ясували Максим Савчук та Валерія Єгошина. Олександр Чорновалов виявив, що гендиректор «Турбоатому» тримає гроші цього держпідприємства у своєму ж банку. А Сергій Андрушко поцікавилася у народних депутатів, чого саме вони бояться, не відпускаючи від себе ні на мить своїх охоронців. Програма «Схеми. Корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».