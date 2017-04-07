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07 Квітень 2017, Київ 17:11
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Земля президента Порошенка: на продаж («Схеми» | Випуск №126)

Земля президента Порошенка: на продаж («Схеми» | Випуск №126)
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0:25:48
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Земельна ділянка президента Петра Порошенка у Царському селі на столичному Печерську виставлена на продаж, це з’ясували Максим Савчук та Валерія Єгошина. Олександр Чорновалов виявив, що гендиректор «Турбоатому» тримає гроші цього держпідприємства у своєму ж банку. А Сергій Андрушко поцікавилася у народних депутатів, чого саме вони бояться, не відпускаючи від себе ні на мить своїх охоронців. Програма «Схеми. Корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

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