​Громадяни Молдови та Грузії про свій «безвіз»

Європейський парламент на засіданні у Страсбурзі 6 квітня підтримав надання Україні безвізового режиму з ЄС. Наступними кроками стануть голосування в Комітеті постійних представників, а потім на Раді міністрів Євросоюзу. В ЄС раніше заявляли, що Україна може отримати безвізовий режим з Євросоюзом наприкінці червня. Першими з найближчих пострадянських сусідів України отримали безвізовий режим з Євросоюзом громадяни Молдови. Від квітня 2014-го вони подорожують Європою без віз. І це сталося, незважаючи на побоювання щодо громадян цієї країни, що, мовляв, як тільки відкриється кордон для безвізового режиму, линуть потоки емігрантів, і вони всі «залишаться» на Заході.

Журналіст Молдовської редакції Радіо Вільна Європа Раду Беня розповів про той час трирічної давнини.

Тим, які виїхали за кордон, скажімо, на заробітки, у принципі, і не потрібен був безвізовий режим

«Так, були такі побоювання. Але, звичайно ж, на практиці такого не сталося, тому що тим, які виїхали за кордон, скажімо, на заробітки, у принципі, і не потрібен був безвізовий режим. У них вже були всі документи в порядку. Але є й інша категорія, тому що Молдова, скажімо так, не дуже багата країна, і багато людей просто не можуть собі дозволити такі подорожі до Євросоюзу, бо ж все це коштує грошей», – зауважує він.

Безвізовий режим став таким спільним успіхом Молдови та Євросоюзу

«Я вдамся до статистики: десь за рік, протягом одного року – з квітня 2014-го – десь понад півмільйона громадян скористалися безвізовим режимом. І з цього приводу і молдовська влада, і представники Євросоюзу оголосили із задоволенням, що цей безвізовий режим став таким спільним успіхом Молдови та Євросоюзу», – зазначив Раду Беня.

Із 28 березня (неповних 2 тижні тому) почав діяти безвізовий режим із Європейським союзом для громадян Грузії. Ця держава не межує з європейськими країнами і, щоб поїхати до ЄС, необхідно купувати квиток на літак, а це не кожен може собі дозволити.

Для кого ж поїздки до європейських країн є актуальними?

Директор Грузинської редакції Радіо Свобода Давид Какабадзе прокоментував цей економічний аспект.

Якщо скористатися можливістю і купити квиток заздалегідь, то за кілька десятків євро можна полетіти до європейської країни

«Ми якраз проводили опитування на вулицях Тбілісі, І деякі люди дійсно так відреагували, що для них це не актуально, бо це був немолодий чоловік, і грошей на подорожі в нього немає. Але з іншого боку, якщо говорити про молодь, студентів, можу сказати, що після того, як лоукостери відкрили рейси в аеропорт Кутаїсі, який досі був маленьким провінційним летовищем, звідти можна літати до десяти різних країн. Серед них є Україна, але і нестоличні аеропорти в Італії, і є й угорський Будапешт. Тобто, якщо скористатися можливістю і купити квиток заздалегідь, то за кілька десятків євро можна полетіти до європейської країни. А ночувати молоді люди можуть і не в найкомфортніших умовах, для них це не проблема. Для них, думаю, це добра можливість», – каже Какабадзе.

У перший день безвізового режиму для Грузії до Праги прилетів танцювальний ансамбль «Фуете», який просто на празькому летовищі виступив перед пасажирами, святкуючи цю радісну подію. На тбіліському летовищі, звідки вони летіли до Праги, в оздобленій прапорами ЄС та Грузії залі пасажири танцювали, співали, веселились – одним словом, святкували.

«Безвіз» для Грузії – як також і для України – затримувався через узгодження механізму його зупинення в разі, якщо щось буде не так. Тобто, коли велика кількість людей перебуватиме довше усталених термінів на території ЄС або буде сплеск кількості шукачів політичного притулку тощо. Дія цього механізму зупинення теж набула чинності 28 березня, разом з початком дії безвізового режиму для Грузії.