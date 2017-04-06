Слідство значно просунулось у розслідуванні вбивства Вороненкова – чільник Нацполіції

Слідство значно просунулось у розслідуванні вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова, заявив заступник голови Національної поліції України, начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

«Слідство проводить прокуратура міста, поліція Києва також бере участь. Поки такої інформації, яку можна оприлюднити, надати, я не можу. Слідство триває, ми проводимо багато заходів, встановлюємо осіб, спільників», – сказав він в ефірі телевізійного «5-го каналу».

Зокрема, сказав він, уже є значний поступ і щодо встановлення подій, які передували вбивству, мотивів, того, хто брав ту чи іншу участь, були встановлені свідки.

Раніше про те, що слідство серйозно просунулося в розслідуванні цієї справи, зокрема, у встановленні спільників, заявляв генеральний прокурор України Юрій Луценко, але він теж додав, що більше нічого не може повідомити.

Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. За даними поліції, у результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень. Існують припущення, що підозрюваний убивця міг бути російським агентом.

Президент України Петро Порошенко назвав це вбивство «актом державного тероризму з боку Росії».

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо колишнього президента України Віктора Януковича.