Захід визнав реформи України – Павлина Добрянська

Колишній заступник держсекретаря США Павлина Добрянська розповіла про те, чого Україні очікувати від адміністрації Дональда Трампа та які є приводи для оптимізму.

У Києві відбувається десятий міжнародний Безпековий форум. Нові загрози глобальному світовому порядку обговорюють понад 600 політиків, дипломатів та експертів із Європи та США. Російська агресія, українські реформи та посилення військової співпраці України із Заходом стали одними із ключових тем.

Голова Національної ради директорів Американської ради з глобальних питань і колишній заступник державного секретаря США (2001–2009) Павлина Добрянська зазначила, що кожна американська адміністрація прагнула перезавантаження відносин із Росією. Однак, наголосила: нова стратегія національної безпеки Америки все ще перебуває на стадії розробки. Нижче – основні моменти розмови Павлини Добрянської з Радіо Свобода та її виступу на форумі.

Про летальну зброю для України

Кілька років тому, за часів адміністрації Барака Обами, Україна звернулася із проханням надати їй летальну зброю. Конгрес – і демократи, і республіканці – виступили із позицією, що варто задовольнити це прохання. Однак виконавча гілка влади в команді Обами вирішила цього не робити. Називали різноманітні політичні причини.

Тепер надання летальної зброї Україні можуть переглянути

А зараз ці питання знову обговорюють. Мені здається, саме із цим українські посадовці зверталися до міністра оборони Джеймса Маттіса і держсекретаря Рекса Тіллерсона. Думаю, тепер надання летальної зброї Україні можуть переглянути.

Про відносини США з Україною

Санкції будуть діяти доти, доки Росія не виведе війська

Днями з’явилося кілька дуже важливих для України новин. Держсекретар Рекс Тіллерсон був на зустрічі комісії НАТО-Україна. Там він ще раз підтвердив, що санкції будуть діяти доти, доки Росія не виведе війська (з Донбасу – ред.) і не припинить підтримку (сепаратистів – ред.), і поки не будуть відновлені українські кордони і суверенітет.

Санкції у справі Криму залишаться, допоки ця територія не повернеться до України

Тіллерсон також заявив, що санкції у справі Криму залишаться, допоки ця територія не повернеться до України. По суті, це політика невизнання, яку США практикували щодо (радянської окупації – ред.) балтійських країн.

І, по-третє, Тіллерсон виступив із вимогою припинити удари по цивільній інфраструктурі (Донбасу – ред), яких завдають підтримувані Росією сепаратисти і які збільшують ризик гуманітарної катастрофи. Хочу наголосити: ці заяви держсекретаря дуже однозначні.

Про українські реформи

Україна щойно отримала четвертий транш від МВФ. Це має велике значення, по суті, це визнання реформаторських зусиль. Водночас було зазначено: ще є реформи, над якими потрібно працювати. Це, наприклад, банківський сектор, антикорупція.

Проведені реформи отримали визнання. Продовжувати реформи – це в інтересі самої України

У будь-якому разі, зараз стало дуже чітко зрозуміло: проведені реформи отримали визнання. Тепер перед Україною відкривається можливість продовжувати реформи не тому, що (Захід – ред.) виділяє на це кошти, а тому що це в інтересі самої України – побудувати тверде економічне підґрунтя і розвивати економіку.

Про Трампа

Під час адміністрації Барака Обами США практикували політику невтручання у зовнішні конфлікти. Можу навести багато прикладів – скажімо, коли у питаннях Сирії проводили «червону лінію», її перетинали, потім проводили нову «червону лінію». Звичайно ж, зник наш вплив і довіра до нас.

А у президента Дональда Трампа багато переваг, про які, на мою думку, недостатньо говорять у ЗМІ. Ідеться про безпосередність його заяв, він говорить саме те, на що, на його думку, і треба звернути увагу.

Про російську агресію

Росія вже перекинула війська до східних кордонів (Європи – ред.). До речі, низка скандинавських країн заявляє про переміщення і провокації у балтійському регіоні. Рішення НАТО направити більше військ на західні кордони було ухвалене через побоювання провокацій не тільки на території України, але й в інших регіонах. Думаю, те, що ми бачимо, – це оборонні дії у відповідь на провокації.

Андерс Фог Расмуссен, колишній генеральний секретар НАТО, нещодавно був у Вашингтоні, і він надав незаперечний аргумент. Він сказав, що Європі непросто через санкції проти Росії. Однак завжди потрібно порівнювати ціну дій і ціну бездіяльності, тому санкції мають залишатися, поки Росія не виконає Мінські угоди.

Про посилення НАТО

Завдяки заявам Трампа союзники зрозуміли, що підвищення оборонних витрат до 2% є нагальним

Президент Трамп кинув виклик НАТО і його давнім проблемам. Протягом певного часу США несли на собі безпековий тягар. Наш міністр оборони нещодавно сказав на Мюнхенській конференції, що країни, яких турбують питання безпеки для майбутніх поколінь, повинні «включитися у гру».

Інакше лишається питання: чому ж ви самі не інвестуєте у свої майбутні покоління? І це підкреслює те, на чому наголошував президент Трамп. Так, ми в альянсі, і так, ми маємо працювати разом. До речі, ми визнаємо: є великі країни, є маленькі країни – але потрібно визначити, який внесок робить кожен. Завдяки «шокуючим» заявам Дональда Трампа союзники зрозуміли, що підвищення оборонних витрат до 2% є нагальним.