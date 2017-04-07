Радіо Свобода Daily: 521 «так» у Європарламенті за «безвіз» для України

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521 «так» для «безвізу»

Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні безвізовий режим. 521 європарламентар за, проти були 75, 36 – утрималися. Та це ще не все. Наступними кроками стануть голосування в Комітеті постійних представників (COREPER) і потім на Раді міністрів ЄС.

А от які документи треба взяти із собою, скільки днів дозволено перебувати за кордоном та інші правила, про які потрібно пам’ятати, плануючи свою поїздку до країн Європи, ми зібрали для Вас у спеціальній публікації.

Зустріч «Єлісеєв-Сурков»

І поки у Європарламенті голосували за «безвіз», у Мінську відбулася закрита зустріч помічників лідерів країн «Нормандської четвірки» щодо врегулювання на Донбасі. Представником України у переговорах був заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісеєв. Учасник зустрічі від Москви – помічник президента Путіна Владислав Сурков. Коментуючи зустріч, гість «Вашої Свободи», політолог-міжнародник Максим Ялі зауважив, що особливого прогресу від неї очікувати не варто, однак з огляду на те, що Сурков є куратором угруповань «ДНР» і «ЛНР», переговори можуть мати певні результати.

Зібрати всіх на війну проти України

Навесні 2014 року, коли загін Стрєлкова-Гіркіна (російського полковника Ігоря Гіркіна – ред.) захопив Слов’янськ, у кремлівських кураторів донбаського проекту виникла проста ідея: відправити воювати за «Новоросію» російських націоналістів із Руху проти нелегальної імміграції (РПНІ), «Слов’янського союзу» та інших подібних організацій, і бажано так, щоб на батьківщину вони поверталися у вигляді «вантажу-200». Декого підбити на це вдалося, і частина постійних учасників «Русских маршей» записалася у так зване «ополчення», але більшість відмовилася, а деякі навіть поїхали воювати за Україну. Стратеги з Адміністрації президента Росії натрапили на опір з боку лідерів націоналістичних об’єднань, які розгадали цей план і не бажали брати участь у війні. Про це Радіо Свобода розповів лідер російських націоналістів Дмитро Дьомушкін. Він переконаний, що його небажання участі стало причиною кампанії репресій, якої зазнав його рух «Русские». Ось інтерв’ю з ним.

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А тепер коротко про те, що:

У Росії затримали 8 підозрюваних у зв’язку з терактом у Петербурзі та провели акцію пам'яті «Пітер – ми з тобою».

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій біля будинку голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

В окупованому Криму на ринку Сімферополя затримали близько 70 людей. Силовики їх фотографували, брали відбитки пальців і відпускали.

Хімія масового ураження

Влада Туреччини заявила, що результати розтину загиблих внаслідок авіанальоту 4 квітня в сирійському місті Хан-Шейхун засвідчили застосування там хімічної зброї. Як заявив турецький міністр юстиції Бекір Боздаг, у проведенні розтинів у Туреччині брали участь експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Офіційно Сирія позбулася хімічної зброї 23 червня 2014 року – тоді було урочисто оголошено про вивезення її фінальної партії з території країни. Втім, міжнародна дослідницька група Bellingcat і проект «Сирійський архів» опублікували 392 відео, які підтверджують факти застосування бойових отруйних речовин після приєднання Сирії до Міжнародної організації із заборони цього виду зброї.

Заборонена література

«Як нацькувати Україну на Росію», «Новоросія», що повстала з попелу»,«Витоки самостійного нацизму» – ось лише кілька назв із 74 книг, які заборонені до ввезення в Україну. Цей список склав Держкомітет телебачення і радіомовлення. Книгопродавці чекали на цей документ, оскільки з початку 2017 року в Україну не було легально ввезено жодної книги з Росії. Проте, кажуть, все одно залишається багато неясностей.

І в продовження «книжкової» теми відео про те, як українські письменники Сергій Жадан та Юрій Андрухович відкрили бібліотеку під відкритим небом, яку назвали «книжковою клюмбою».

Розвивайте критичне мислення!

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