Росії важко самій годувати угруповання «ЛНР» і «ДНР» (огляд преси)

Днями президент Росії Володимир Путін знову вимагав від України негайно припинити блокаду окупованої частини Донбасу. Експерт «Газети по-українськи» пояснює стурбованість Путіна тим, що Росії важко самій годувати угруповання «ЛНР» і «ДНР». Тому там хочуть перекласти частину витрат на Україну. Відтак, Київ повинен продовжити блокаду. Тоді весь тягар із забезпечення угрупувань ляже на Москву. Її економіка й так працює зі збоями. А додаткове навантаження спровокує протестні настрої всередині країни, яких боїться Путін, наголошує експерт газети.

Газета «День» пише, що Україна буквально повстала проти абонплати за постачання та розподіл газу. «Проти» висловилися і прем’єр-міністр, і президент, і майже всі фракції українського парламенту. Також проти сваволі Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг виступили і газовидобувні компанії. Про те, чим вони незадоволені, йдеться в статті «Регулятор чи грабіжник?».

Усе, що відбувається в Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, максимально погоджене з Адміністрацією президента, переконує експерт «Газети по-українськи». Він наголошує, що ситуація у влади досить важка. Команда Порошенка намагається підвищити рейтинг – президента і його партії. Одна з технологічних схем у політиці – гра в доброго й поганого поліцейського. Менеджер вирішив залякати українців додатковою платою до тарифів. А добрий і справедливий президент спочатку призупиняє дію цього рішення, а потім може і скасувати. Політтехнологи в цей час вивчають думку суспільства – працює ця акція чи ні, зазначає газета.

Експерти газети «Сегодня» оцінили, що чекає на Україну у другому кварталі. Видання пише, що у квітні-червні життя пересічного українця зміниться мало в порівнянні з першими трьома місяцями року. Експерти обіцяють такий же повільний ріст цін, як і в січні-березні, подальше плавне здешевлення гривні та, відповідно, подорожчання бензину. З хорошого експерти прогнозують, що зарплати виростуть більше, ніж ціни.