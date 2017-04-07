Казати «Путін – гей» – це екстремізм

Нелюбов до прихильників нетрадиційної сексуальної орієнтації у Росії обернулася проти Володимира Пуіна. Опоненти російського президента на знак протесту проти нього публікували його фото з густим шаром макіяжу. Цей вид інтернет-протесту набув такого розмаху, що в Росії його заборонили. Публікації фото та інших матеріалів з натяком, що «Путін – ґей» стали прирівнюватися до екстремізму.

Російське Міністерство юстиції наприкінці березня включило до переліку заборонених «екстремістських матеріалів» зображення Володимира Путіна, оброблені у фотошопі, на яких він мав макіяж. Це рішення базувалося на вердикті суду міста Твер щодо громадянина Росії Олександра Цветкова, якого звинуватили у вживанні мови ненависті, коли він опублікував зображення президента Володимира Путіна з макіяжем на своїй сторінці у російській соціальній мережі Vkontakte.

У міністерстві припустили, що, за задумом авторів, макіяж на обличчі глави держави повинен «служити натяком на нібито нестандартну сексуальну орієнтацію президента». Під зображенням також є напис, в якому виборців Путіна порівнюють з геями, він закінчується словами «начебто їх багато, але серед моїх знайомих їх немає».

Також Цветкову інкримінували і поширення інших зображень, які мали расистський, чи антиімігрантський підтекст. Проте ці звинувачення пізніше було знято. Однак ані суд, ані Міністерство юстиції не уточнило, до якого саме зображення Путіна в них були претензії. А самого Цветкова звільнили від кримінальної відповідальності і помістили на примусове лікування до психіатричної лікарні.

The Straits Times.‏ Тепер це протизаконно поширювати зображення Путіна як «гея-клоуна»

Зображення Путіна на тлі веселкових прапорів з макіяжем від фотошопу стали поширюватися у Росії на акціях протесту проти закону, що забороняв «пропаганду гомосексуалізму», що фактично забороняв говорити про гомосексуальність публічно. Тоді ж Путін, зокрема під час поїздки до Фінляндії, пояснював, що сам гомосексуалізм не заборонений.

Російська влада перейшла до агресивно викорінення того, що вони називають «екстремістським матеріалом» в інтернеті в останні роки. Критики Кремля кажуть, що під заборону потрапляють не так расистські висловлювання, як і легітимна політична мова, яка захищена конституцією.

Повідомлення про заборону поширювати зображення Путіна як «гея-клоуна» з’явилося одночасно з повідомленнями про вбивство гомосексуалів у Чечні. За повідомленням російської «Новой Газети» та правозахисників, у Чечні сили місцевого керівника Рамзана Кадирова затримували, били та катували чоловіків, яких вони підозрювали у гомосексуалізмі. Повідомлялося про близько 100 затриманих і трьох вбитих. Офіс Рамзана Кадирова відкинув звиувачення, назвавши їх «абсолютною брехнею», додавши, що у Чечні геїв немає, а якби були, «то їхні родичі самі послали б їх туди, звідки не вертаються».

Над матеріалом працювали Марія Щур та Карл Шрек.