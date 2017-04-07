У США Асаду порадили тікати на дачу до Росії

Вночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром Шейрат на заході Сирії. Це стало відповіддю на загибель десятків людей внаслідок хімічної атаки в провінції Ідліб.

Через настрої у США, пов’язані з подіями у Сирії, президенту цієї країни Башару Асаду варто тікати до Росії, заявив відомий американський журналіст, колумніст видання Bloomberg View Елі Лейк.

«Зараз був би хороший час Асаду, мабуть, тихенько залишити Сирію та перебратись із родиною на дачу до Росії», – написав журналіст на сторінці у Twitter.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон рішуче засудив атаку із застосуванням хімічної зброї в сирійській провінції Ідліб, відповідальність за яку світове співтовариство покладає на режим Башара Асада.

«Росії потрібно ретельно обміркувати, чи повинна вона і надалі підтримувати президента Сирії», – заявив держсекретар США. Він також додав, що усунення Асада можливе лише після перемоги над угрупованням «Ісламська держава» та внаслідок політичного процесу.

Деякі американські ЗМІ повідомили, що міністр оборони США Джим Маттіс запропонував президенту США Дональду Трампу кілька варіантів відповіді на хімчну атаку Асада проти сирійців.

Водночас, як заявили CNN високопоставлені джерела, президент США Дональд Трамп, розмовляючи із членами Конгресу, заявив про можливість військового сценарію як відповідь на хімічну атаку у Сирії. Дональд Трамп сказав, що кадри загиблих сирійських дітей справили на нього надзвичайно сильне враження, яке змінило його ставлення до Асада.

Офіційний Дамаск заявив, що хімічної зброї сирійські урядові війська не застосовували. У Кремлі стверджують: Сполучені Штати не мають доказів вини сирійського уряду. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що підтримка Росією президента Асада не є безумовною.