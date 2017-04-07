Українцям обіцяють право на збройний самозахист

Українські громадяни повинні мати право не лише володіти, а й захищати себе за допомогою вогнепальної зброї. За внесення відповідних змін до законодавства відтепер виступатиме міжфракційне парламентське об’єднання «Право на захист», яке днями створили в парламенті. Власники зброї вітають таку ініціативу, наголошуючи, що зараз відповідне законодавство є вкрай недосконалим. Натомість противники вільного доступу до зброї кажуть: такі ініціативи можуть призвести до протилежних очікуванням результатів, а саме до сплеску злочинності із застосуванням зброї.

До міжфракційного об’єднання «Право на захист» увійшли депутати з різних фракцій, які в багатьох питаннях є антагоністами. Але тут їх об’єднала мета на законодавчому рівні врегулювати право громадян на захист із застосуванням зброї.

«Мета нашого об’єднання – щоб кожен громадянин України мав законодавчо врегульований механізм захисту себе за рахунок вогнепальної зброї. Щоби конституційна норма – кожен громадянин має право на захист – передбачала, що цю норму можна реалізувати зокрема із застосуванням вогнепальної зброї. Україна сьогодні залишається однією з небагатьох європейських країн, де такого законодавства немає», – каже позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко.

Народний депутат Тетяна Ричкова з фракції «Блоку Петра Порошенка» зауважила, що йдеться не лише про особистий захист, а й про питання територіальної оборони.

Ненормальною є ситуація, коли в умовах колосального зростання злочинності законослухняним громадянам забороняють володіти короткоствольною зброєю

«Абсолютно ненормальною є ситуація, коли в умовах колосального зростання злочинності законослухняним громадянам забороняють володіти короткоствольною зброєю. Ми нічим не гірші від наших сусідів молдаван, в яких давно вже діє ліберальний режим володіння зброєю, в яких набагато нижча злочинність. І в них немає жодних проблем – статистично значимих показників – які б були пов’язані із тим, що там дозволено володіти короткостволом», – наголошує Ігор Луценко з «Батьківщини».

Узаконити обіг зброї заважає корупція – експерт

У січні цього року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков казав, що не заперечує проти «запровадження права на володіння та носіння короткоствольної бойової нарізної зброї для цивільних осіб з низкою жорстких обмежень». Утім, речник МВС Артем Шевченко в інтерв’ю Радіо Свобода не став коментувати депутатську ініціативу щодо законодавчого закріплення права на захист за допомогою вогнепальної зброї. За його словами, «МВС виконуватиме всі закони, які будуть ухвалені парламентом і набудуть чинності».

У свою чергу, голова Асоціації власників зброї Георгій Учайкін в інтерв’ю Радіо Свобода зазначив, що проект закону «Про цивільну зброю та боєприпаси» вже два роки перебуває на розгляді парламенту.

Сьогодні все те, що стосується обігу зброї серед населення, не регулюється жодним законом. А нормативні акти МВС не просто застарілі, а фактично скасовані Мін’юстом

«Сьогодні все те, що стосується обігу зброї серед населення, не регулюється жодним законом. А нормативні акти МВС не просто застарілі, а фактично скасовані Мін’юстом. Тож, МВС мало би саме ініціювати розгляд відповідного закону», – наголошує він.

Зволікання із ухваленням відповідного закону Георгій Учайкін пояснює тим, що довкола обігу зброї вибудовані корупційні схеми, які повністю влаштовують МВС.

Особливості збройної самооборони по-українськи

Правозахисник Володимир Чемерис вважає, що подібні законодавчі ініціативи не на часі і можуть призвести до зворотного очікуванням результату – загострення криміногенної ситуації.

І дарма хтось думає, що він буде якимось Рембо, який перестріляє всіх злочинців. Скоріш за все, ця зброя буде використана саме проти звичайних громадян

«Йдеться про перекладання функцій від правоохоронних органів на самих громадян. Ми бачимо зараз величезний сплеск злочинності, і поліція просто нічого не може з цим вдіяти. Але цей сплеск стався у значній мірі тому, що у нас, фактично, уже є вільне володіння зброєю. І дарма хтось думає, що він буде якимось Рембо, який перестріляє всіх злочинців. Скоріш за все, ця зброя буде використана саме проти звичайних громадян. Відомий випадок із Пашинським, коли представник влади використав зброю проти громадянина», – каже Володимир Чемерис.

На початку року народний депутат Сергій Пашинський (фракція «Народний фронт»), який застосував вогнепальну зброю під час сварки на дорозі, пообіцяв «серйозно вивчати проблему надання дозволів на короткоствол... Людина повинна мати можливість захистити свою родину. Будемо над цим працювати».

Днями великий резонанс мала історія, коли підприємець у селі Сухолуччя на Київщині застрелив із рушниці одного з чотирьох нападників, які вдерлися до нього в будинок. Причому поліція за погодженням з прокуратурою закрила кримінальне провадження за фактом вчинення умисного вбивства при можливому перевищенні меж необхідної оборони. Як зазначив із цього приводу радник міністра МВС народний депутат Антон Геращенко (однопартієць Сергія Пашинського), «сьогодні поліція захищає тих, хто законно захищає себе та членів своєї родини».

За даними МВС, за підсумками 2016 року в Україні 878 739 осіб володіють вогнепальною зброєю і ще 189 643 – мають травматичну.