НАТО розширює співпрацю з Україною ще на 4 роки – Ґоттемоллер

Київ – Україна залишається одним із найстабільніших та найнадійніших партнерів НАТО, заявила на 10-му Київському безпековому форумі заступниця генерального секретаря альянсу з питань контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Роуз Ґоттемоллер. Виступаючи на спільній із віце-прем’єр-міністром Іванною Климпуш-Цинцадзе робочій групі, Ґетемюллер розповіла, що Київ та оборонний союз постійно розширюють співпрацю.

За її словами, понад 1 мільйон євро союз НАТО надав для посилення навичок українських військових із розмінування. Триває кооперація і щодо лікування поранених українських військових та психологічної реабілітації тих, хто повернувся з фронту додому. Роуз Ґоттемоллер розповіла Радіо Свобода, яку ще співпрацю вона обговорювала із українською владою.

– Перш за все, я хотіла би підкреслити, що не поширюю жодної конфіденційної інформації, адже дуже важливо, щоб дипломатичний процес залишався утаємниченим. Проте я дуже рада оголосити, що ми розширюємо оборонно-освітню програму співпраці ще на чотири роки, і вона переходить у дуже важливу другу фазу. Будуть нові тренінги для українських силовиків, щоб вони здобули навички, які використовуватимуть на Донбасі. І їхня ефективність зростає стрімко завдяки цьому тренінгу. Тож ці програми лише посиляться за наступні чотири роки, ми цим дуже втішені.

– Союз НАТО неодноразово надсилав Україні сигнали, що «двері відчинено», проте поки що про членство в альянсі не йдеться. Україна рухається в правильному напрямку реформ? Що ще слід покращувати?

– Віце-прем’єр-міністр (Іванна Климпуш-Цинцадзе – ред.) підкреслила, що Україна ще має зробити колосальну роботу, напрацьовуючи свої стандарти. Я ж говорила про те, що законодавство у галузі оборони може бути чи не найважливішим зараз. Потрібно переконатись, що його ухвалять. Воно має містити дуже важливий пункт: саме цивільні мають контролювати збройні сили.