Земля президента Порошенка: for sale («СХЕМИ» | ВИПУСК №126)

Земля президента: for sale

Подалі від проблемних активів? Земельна ділянка Президента Порошенка у Царському селі на столичному Печерську виставлена на продаж. Оголошення з’явилось на сайті одного з агентств нерухомості. Минуло більше двох років з часу публікації нашого розслідування про сумнівну схему отримання Порошенком цієї землі фактично за безцінь. Тепер ділянка продається за 85 мільйонів гривень. Детальніше розкажуть Максим Савчук та Валерія Єгошина.​

«Турбоатом»: приватні інтереси на державному заводі

Державні заводи та підприємства – щедрі годівнички для тих, хто їх контролює. Це доводять численні кримінальні справи та журналістські розслідування. Схеми заробітку різняться між собою рівнем вишуканості. Ось скажімо, харківський завод «Турбоатом». Це один із найбільших державних заводів. Його обороти – це сотні мільйонів доларів. І де ж цей завод тримає свої гроші? Правильно, у приватному банку, що належить... директору державного «Турбоатому». Розслідування Олександра Чорновалова.

Охоронці для недоторканних

Під час підготовки розслідувань, пов’язаних із парламентом, ми звернули увагу на депутатів, які почали постійно пересуватись виключно з охоронцями. Декого проводжають прямісінько до дверей сесійної зали. Але на яких підставах охоронці потрапляють у Раду, де доволі суворий контроль доступу? Та чого саме бояться народні обранці, не відпускаючи ні на мить своїх бодігардів? З’ясовував Сергій Андрушко.