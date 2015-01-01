Які російські книжки не пустять в Україну?

Антиукраїнським книжкам із Росії до України – зась. Уряд затвердив порядок, за яким в Україну завозитиметься видавнича продукція з Росії. Тепер треба буде отримувати дозвіл, а от щодо сумнівної літератури, яку захочуть завезти з Росії, вирішуватиме ціла експертна рада. Самі книгорозповсюджувачі поки коментують нові правила неохоче. Визнають, що їхня робота суттєво ускладниться. Натомість, вважають, процвітатиме контрабанда. Кажуть: уже процвітає. Обмеження на ввезення книг із Росії набули чинності ще 1 січня, а лише нині затверджено порядок, тобто три місяці офіційні імпортери книги з Росії не завозили. Разом із Богданом Черваком, першим заступником голови Державного комітету телебачення і радіомовлення, що видаватиме дозволи, Радіо Свобода розповідає, що зміниться в Україні для книг із Росії.
Згідно зі змінами до законодавства, що набули чинності 1 січня, заборонено ввезення і поширення на території України видавничої продукції, яка за своїм змістом:
– спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади;
– пропагує війну, вчинення терористичних актів;
– пропагує комуністичний та/або націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими та їхню символіку;
– розпалює міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу;
– посягає на права і свободи людини;
– пропагує державу-агресора, зокрема її органи влади, представників органів влади, працівників культури та інших сфер держави-агресора, які публічно підтримують окупацію території України;
– використовує шаржування державних символів України (Державного Герба, Державного Прапора, Державного Гімну) у будь-якому вигляді.
Раніше цього тижня Державна фіскальна служба з посиланням на Держкомтелерадіо оприлюднила «Перелік книжкових видань антиукраїнського змісту» – список зі 135 книг, виданих переважно у Росії, а також в окупованому Криму та на території ОРДЛО, ввезення яких в Україну заборонено. Серед них – зокрема, книги Захара Прилєпіна, Олександра Дугіна та Едуарда Лімонова.
На думку Богдана Червака, найбільше обмеження торкнуться історичної літератури з Росії. «Через історичну літературу росіяни намагаються в Україні реалізовувати ідею «русского мира». Усе це робиться через історичну пам’ять, через інтерпретацію історичних подій, стосунків між українцями і росіянами», – вважає він.
На імпорт книг із Росії тепер треба буде отримати дозвіл Держкомтелерадіо. Для цього заявник подає пакет документів (із його переліком можна ознайомитися у ст.28-1 закону «Про видавничу справу») Видача дозволу (або відмови у такому дозволі) здійснюється безоплатно протягом 10 днів із дня подачі відповідного пакету документів. За цей час фахівці Держкомтелерадіо мають визначитися, може чи не може та чи інша одиниця книжкової продукції завозитися в Україну. Якщо у комітеті матимуть сумнів, то звернуться до експертної ради.
Експертна рада при Держкомтелерадіо здійснюватиме аналіз та оцінку видавничої продукції на предмет того, чи підпадає вона під критерії забороненої для ввезення в Україну. Згідно з законом, експертна рада «формується з представників органів державної влади, галузевих асоціацій, спілок, громадського експертного середовища, видавців, провідних діячів культури, мистецтва, науки і освіти, соціальних психологів, медіаекспертів та інших фахівців інформаційної сфери». Як зазначив Богдан Червак, така експертна рада при Держкомтелерадіо вже сформована.
Як пояснили у Держкомтелерадіо, не потребує дозволу видавнича продукція, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше 10 примірників.
Працівники Держкомтелерадіо матимуть право накладати штраф і вилучати таку продукцію. «Все це буде робитися у співпраці з правоохоронними органами», – каже Богдан Червак. Працюватимуть також і зі скаргами громадян.
Загалом вони не задоволені, бо нові правила, очевидно, ускладнять їм процес роботи. Книгорозповсюджувачі також упевнені, що нові порядки посприяють контрабанді. «Ми не можемо привезти новинки, а ринок контрабанди процвітає, – каже Олег Погрібний, директор видавництва «Махаон-Україна», що також має свій інтернет-магазин. – Всі новинки лежать на ринках, на «Петрівці», а офіційний імпортер не може завозити». Крім того, лунають сумніви про спроможність Держкомтелерадіо забезпечити оперативну видачу дозволів. Богдан Червак, однак, запевняє, що сумніви безпідставні.
«Це не цензура, а намагання української держави протистояти інформаційній війні, яку веде проти України Російська Федерація, – каже Богдан Червак. – Претензії варто мати до Путіна і до Росії. Якби вони не забрали Крим, не вбивали українців на Донбасі, не було б ні цього, ні інших таких законів». Він додає, що закон спрямований проти великих партій антиукраїнських книжок, які донедавна безперешкодно потрапляли у східні та південні регіони України.