Які російські книжки не пустять в Україну?

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Які книги заборонені для ввезення і розповсюдження в Україні?

Згідно зі змінами до законодавства, що набули чинності 1 січня, заборонено ввезення і поширення на території України видавничої продукції, яка за своїм змістом:

– спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади;

– пропагує війну, вчинення терористичних актів;

– пропагує комуністичний та/або націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими та їхню символіку;

– розпалює міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу;

– посягає на права і свободи людини;

– пропагує державу-агресора, зокрема її органи влади, представників органів влади, працівників культури та інших сфер держави-агресора, які публічно підтримують окупацію території України;

– використовує шаржування державних символів України (Державного Герба, Державного Прапора, Державного Гімну) у будь-якому вигляді.

Раніше цього тижня Державна фіскальна служба з посиланням на Держкомтелерадіо оприлюднила «Перелік книжкових видань антиукраїнського змісту» – список зі 135 книг, виданих переважно у Росії, а також в окупованому Криму та на території ОРДЛО, ввезення яких в Україну заборонено. Серед них – зокрема, книги Захара Прилєпіна, Олександра Дугіна та Едуарда Лімонова.

На думку Богдана Червака, найбільше обмеження торкнуться історичної літератури з Росії. «Через історичну літературу росіяни намагаються в Україні реалізовувати ідею «русского мира». Усе це робиться через історичну пам’ять, через інтерпретацію історичних подій, стосунків між українцями і росіянами», – вважає він.