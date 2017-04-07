«Із правильними поглядами»: у російському дитсадку виховують «солдатиків»

Єлизавета Маєтна

У російському місті Череповці, що у Вологодській області на заході країни, на базі одного з дитсадків відкрили військово-патріотичний клуб. «Готовий завжди служити для вас наш юний доблесний спецназ!» – вигукують тут хлопчики й дівчатка у камуфляжі. Про клуб «Резерв» розповіло не лише місцеве телебачення, але й російський Перший канал. Загалом у Череповці державну стратегію виховання, базовану, зокрема, на «готовності до захисту інтересів Вітчизни», реалізують дуже активно.

Дорога вся у вибоїнах і ямах, плитка на сходах відвалюється, але в кабінеті череповецької асоціації ветеранів «Братство крапових беретів «Витязь» – чистенько й охайно. Коли сюди приводять дітей на уроки патріотизму і мужності, то їм дозволяють постріляти з автомата й пістолета.

«Ви не уявляєте, як дітям подобається стріляти і грати зі зброєю!» – каже Роман Кузьмін з асоціації «Витязь».

Чоловік каже, що члени асоціації «за те, щоб прищеплювати любов до Росії», а військово-патріотичні свята, які відбуваються в місті, «подобаються всім: і дітям, і батькам, усі завжди в захваті». Щоправда, після того, як дитяче патріотичне виховання у місті висміяли на Першому каналі, так вважають не всі.

«Що тут почалося! Писали, що ми, як гестапо, знущаємося над дітьми! – переймається Кузьмін. – А в нас же нічого такого немає – ми ж нікого строєм ходити не змушуємо і честь віддавати теж. Ми просто хочемо прищеплювати їм пам'ять. У мого діда три ордени Слави було, він повний кавалер, я своїм дітям фотографії його показую і розказую про нього, що в цьому поганого?»

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«Виховання покоління, що підростає, в дусі патріотизму й духовних, моральних цінностей – основа морального благополуччя суспільства і впевненого розвитку країни», – заявив Володимир Путін у жовтні 2014 року. Через півроку в Росії затвердили «Стратегію розвитку виховання в Російській Федерації на період до 2025 року», в якій ішлося, що пріоритетним завданням є «розвиток високоморальної особистості, що розділяє російські традиційні духовні цінності, володіє актуальними знаннями і вміннями, готова до мирного творення й захисту Батьківщини». Патріотичне виховання, як випливає зі стратегії, включає «формування патріотизму, почуття гордості за свою Батьківщину, готовності до захисту інтересів Вітчизни».

Втілювати стратегію в життя в Череповці почали ще три роки тому. Найпопулярніший захід для дітей у місті – це огляд строю та пісні «Солдатушки, бравы ребятушки». Придумала його Кіра Кудряшова, заступник завідувачки дитсадка №92.

Діти ростуть із почуттям любові до батьківщини, виходять від нас із правильними поглядами

«Ми вчимо дітей координації рухів, – каже Кудряшова, – вони відпрацьовують шикування, команди, розповідаємо їм про різні види військ, показуємо символіку, прапори, презентації робимо – попередньої роботи перед оглядом багато, від вересня готуватися починаємо, а огляд зазвичай навесні. Дітям це все цікаво, в очах у них розуміння. А які свята вдаються! Батьки сидять зі сльозами на очах, діти ростуть із почуттям любові до батьківщини, виходять від нас із правильними поглядами Тож це дуже гарний і корисний захід для наших дітей».

Кількість дитсадків, які беруть участь в огляді, зростає з кожним роком. «Для того и оружие солдатам дано, чтоб любого врага сокрушило оно», – крокуючи, виводили «ракетники» дитсадка №33.

«Відібрати до фіналу складно, вони всі дуже стараються», – розповідає Кіра Кудряшова.

«Взагалі великих конкурсів у місті близько 20-ти, щомісяця щось відбувається, – розповідає начальник відділу дошкільної освіти Череповця Ірина Любимова. – Ініціатива завжди йде знизу – від вихователів, завідувачів або батьків, ми зі свого боку можемо тільки підтримати, якщо справа хороша. Бачили б ви, скільки у нас людей 9 травня святкує – на «Безсмертний полк» сім'ями приходять, з маленькими дітьми, з портретами».

Ольга Мигунова – завідувачка дитсадка №115, на базі якого діє цілий військово-патріотичний клуб «Резерв». Вона каже, що започаткувати клуб запропонували батьки: у Сергія Бєдокурова, президента асоціації «Витязь», у цей садок ходить дочка. Його ініціативу підтримали ще десять активних тат, чиї діти одразу ж вступили до клубу.

Сподобалося починання і «Єдиній Росії». На урочистому відкритті клубу про важливість створення аналогічних по всьому місту заявив депутат Держдуми, «єдинорос» Олексій Канаєв. «Дуже важливо, щоб ми не наступили на ті ж граблі, що в 90-х роках, – казав він. – Був навіть термін «втрачене покоління 90-х», тоді не займалися дітьми».

У нас і збочень усіляких на кшталт гомосексуалістів не буде, не вдасться нікому нашу молодь розбестити, як би не намагалися

Екс-депутат законодавчих зборів Череповця Геннадій Малишев стверджує, що завдяки активному патріотичному вихованню у місті «і наркоманів, і повій менше, ніж в інших областях». «Якщо ми дітей із дитячих садочків будемо в любові до мами-тата й батьківщини виховувати, то в нас і збочень усіляких на кшталт гомосексуалістів не буде, не вдасться нікому нашу молодь розбестити, як би не намагалися», – заявляє він.

У череповчанина Євгена до «Резерву» вступила дочка. Сам він служив у військовій розвідці, тепер працює майстром на «Сєвєрсталі», одному з найбільших підприємств Вологодської області.

«Дітям дисципліна якась потрібна, щоб до порядку привчалася, – каже він. – Ми ось на конкурсі з нею літачки разом робили, а потім стріляли по танках – вона на шиї у мене сиділа і м'ячем кидала по мішенях».

В іншого тата, юриста Сергія, до садочка ходять дві дочки. «Краповим беретиком» стала поки тільки старша Катя.

Тут немає ніякої організації, яка цілеспрямовано робить дітей військовозобов'язаними. Це просто свято таке, гра

«Сам я служив у роті почесної варти в Кубинці, Єльцина бачив близько... – каже Сергій. – А щодо клубу військово-патріотичного в дитячому садку... Ми занадто серйозно ставимося до тих чи інших предметів, робимо їх складнішими, але ж насправді тут немає ніякої організації, яка цілеспрямовано робить дітей військовозобов'язаними. Це просто свято таке, гра, хоча не знаю, може, коли дівчатка виростуть, вони ще одягнуть цю форму».

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода