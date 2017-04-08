«Друзі Путіна» в Європі приречені на поразку – Олена Сотник

Після підтримання «безвізу» для України президент Петро Порошенко та інші керівники мають не допустили відкату в реформах. Якщо відкат буде, ЄС фактично може відкликати або призупинити рішення щодо «безвізу». На цьому наголосила у розмові з Радіо Свобода народний депутат, член постійної делегації України у ПАРЄ Олена Сотник. Ділячись враженнями від спілкування з європейськими політиками і членами команди президента США Дональда Трампа, Сотник констатувала – на Заході є розчарування Україною. За її словами, коли більше половини держбюджету розкрадається, й на тлі скандалів з е-декларуванням й спробами дискредитації антикорупційних органів не варто дивуватися таким настроям. Водночас рішуча реакція США на застосування хімічної зброї у Сирії показує – рубікон байдужості Заходу стосовно дій Росії може бути перейдено, каже депутат. А «друзі Путіна» в Європі приречені на поразку, впевнена Олена Сотник.