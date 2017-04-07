Підліткова жорстокість. Двох 15-річних дівчат жорстоко побили однолітки майже в центрі Чернігова

Велику дискусію у соцмережах, а потім і в ЗМІ спричинила історія, яка сталася в центрі Чернігова 2 квітня. Поліна Малоштан та її подруга Юлія стали жертвами агресивно налаштованого натовпу підлітків. За те, що дівчата відмовились віддавати телефон, їх відвели за гаражі та почали сильно бити. Все це відбувалось вдень, поряд проходили дорослі, але ніхто, окрім однієї літньої жінки, не наважився зупинити бійку. Сьогодні вже говорять, що це був непоодинокий випадок. Кампанія тих підлітків начебто вже «відзначалась» подібними знущаннями. Але їх жертви боялись звертатись до поліції та розповідати про побиття.

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Дівчат лупцювали ногами по голові, кидали на бетонний паркан, рвали та підпалювали волосся. Вирватись від кривдників у жертв не було можливості.

«Руки заламали, почали мене об стіну бити головою. Ногами ось сюди били, – показує травми 15-річна Поліна Малоштан. – Я нічого не відчувала, тому що в мене був шок. Я стою, а навпроти мене – осіб шістдесят! Що мені було робити? Я не знаю. Стояла у куточку. Захиститись я не могла. Нічого не могла зробити».

Врятувала школярок пенсіонерка – вона побачила побиття у вікно та викликала поліцію.

«Я коли вискочила, я не знала, що мені кричати, – згадує події того дня рятівниця Поліни Людмила Петрівна. – Почала кричати: «Бігом розбігайтесь! Я викликала поліцію. У мене була тільки така реакція».

Рятівний скандал

Я можу гарантувати від себе особисто, від всіх слідчих підрозділів, які займаються розслідуванням даного злочину, всі особи, які винні, будуть притягнуті до відповідальності

Після побиття Поліна потрапила в лікарню. У дівчини струс головного мозку, численні травми на тілі та обличчі. Мати школярки написала заяву до поліції. А через кілька днів жінка виклала на своїй сторінці у мережі Фейсбук відео знущань. Це і стало початком грандіозного скандалу. Сьогодні справа – на контролі у прокуратури та поліції.

«Я можу гарантувати від себе особисто, від всіх слідчих підрозділів, які займаються розслідуванням даного злочину, всі особи, які винні, будуть притягнуті до відповідальності, – коментує ситуацію з розслідуванням справи начальник ГУНП в Чернігівській області Едуард Альохін. – Я маю на увазі не тільки безпосередньо учасників подій, але й тих осіб, в тому числі і посадовців, бездіяльність яких сприяла тому, що відбулось».

Поліцейські вже знайшли та поспілкувались з усіма, хто був присутній під час побиття. До справи додають і відеоматеріали, відзняті самими ж підлітками. Та за якою статтею судитимуть кривдниць Поліни Малоштан, залежатиме від висновку судово-медичної експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 296 частини 2 – це злісне хуліганство, скоєне групою осіб. Ця стаття передбачає реальний термін ув’язнення

«Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 296 частини 2 – це злісне хуліганство, скоєне групою осіб, – говорить речник ГУНП в Чернігівській області Сергій Бриль. – Ця стаття передбачає реальний термін ув’язнення, до 4-х років позбавлення волі».

Доки поліція розбирається з одним випадком, в мережі інтернет з’явилось ще відео, в якому ті ж самі дівчата б’ють ще одну свою однолітку. Починають говорити про побиття й інші діти. На ситуацію вже відреагував Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Зокрема, на своїй сторінці у мережі Фейсбук, він написав: «В соціальній мережі набувають популярності спільноти «ЗАБИВЫ», «ULTRAPIR» і т.д. У них «змагаються» відео, де чисельна група підлітків в прямому сенсі забивають однолітків. Якщо твій «вайн_батл» набирає більшу кількість лайків і репостів – ти крутий, сміливий переможець! А у деяких спільнотах за перемогу ще й светрик дарують! Лише на одну з таких спільнот підписані 34 чернігівських підлітки, з яких 5 – друзі «головних героїнь» відео!»

Підліткова жорстокість зростає у всьому світі

Те, що підліткова жорстокість та агресія в останні роки має тенденцію до зростання, підтверджують і психологи.

Побиття – навіть зі звернень до мене – майже щодня відбуваються. І вони в різних масштабах

«Побиття – навіть зі звернень до мене – майже щодня відбуваються. І вони в різних масштабах. І це не тільки підлітки, це і діти поменше, це і діти старші. Ці діти, які вчиняють агресію, вони потребують уваги. Вони не знають, як її досягти іншими шляхами. Це можуть бути навіть природжені лідери, але їх не навчили правильно використовувати ті ресурси, які в них є», – розповідає психолог з Чернігова Олег Галепа.

Агресивність у підлітків – це проблема не тільки Чернігова, це світова тенденція, зазначають психологи. Причин жорстокого поводження неповнолітніх називають кілька. По-перше, недостатня увага з боку батьків та вчителів, залежність від соціальних мереж.

«Зараз, коли збирається вся сім’я, то батько дивиться, скажімо, телевізор, мати займається якимись своїми речами, а дитині купляють майже з одного року якийсь планшет, де включають якусь банальну гру, і вона тицяє по екрану. Вона не чує і не бачить», – говорить Олег Галепа.

Що робити батькам?

Батькам психологи радять, перш за все, звернути увагу на власний стиль спілкування з дитиною. Ні в якому разі не поводитись агресивно. Діти часто просто інстинктивно копіюють вчинки дорослих.

«Розмовляти з дітьми – потрібно, займатись вихованням – потрібно, розмовляти з батьками – необхідно. Звертати увагу на те, що друзями можна бути, але все ж таки батьки несуть відповідальність за дітей. І вирішення цієї ситуації має бути в комплексі», – пояснює психолог Наталія Волинець.

Троє з тих дівчат, які били Поліну Малоштан – неповнолітні. Ще одній – вісімнадцять років. Вона – студентка, навчається у місцевому педагогічному університеті, планувала виховувати дітей. Та вже сьогодні у виші говорять про її можливе відрахування.

Усі учасниці побиття вже видалили свої акаунти зі соціальних мереж. Вони не спілкуються із журналістами та не відвідують занять у навчальних закладах.