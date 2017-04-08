Радіо Свобода Daily: найвагомішиий військовий наказ Трампа

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США атакували авіабазу в Сирії

Військові США вночі 7 квітня атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром Шейрат на заході Сирії. Метою атаки були злітно-посадкові смуги, літаки і заправні станції. Це стало відповіддю на загибель напередодні десятків людей внаслідок хімічної атаки у провінції Ідліб.

Такий крок є першим за шість років громадянської війни в Сирії прямим американським нападом на лояльні президентові Башару Асаду сили, а також найвагомішим військовим наказом президента США Дональда Трампа від часу вступу на посаду.

У відповідь на ракетний удар США по військово-повітряній базі у Сирії Рада безпеки ООН зібрала засідання. У Кремлі дії США назвали агресією проти суверенної держави. Москва також заявила про припинення дії меморандуму щодо запобігання інцидентів і гарантування безпеки польотів авіації під час операцій у Сирії зі США. Захід, Україна і Туреччина, натомість, підтримали дії Вашингтона .

У Стокгольмі фургон в’їхав у людей

У столиці Швеції Стокгольмі вантажний фургон в’їхав у будівлю універмагу в людній пішохідній зоні в центрі міста, внаслідок чого загинули не менш ніж три людини. Число поранених і травмованих іще не відоме. Також поліція заявила, що отримала непідтверджені повідомлення про постріли. Прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що все свідчить про «терористичний акт».

Земля президента Порошенка на продаж

Подалі від проблемних активів? Земельна ділянка президента Порошенка у Царському селі на столичному Печерську виставлена на продаж. Оголошення з’явилось на сайті одного з агентств нерухомості. Минуло понад два роки від часу публікації розслідування програми «Схеми» про сумнівну схему отримання Порошенком цієї землі фактично за безцінь. Тепер ділянка продається за 85 мільйонів гривень. Детальніше у сюжеті.

Охоронці для недоторканних

Під час підготовки розслідувань, пов’язаних із парламентом, «Схеми» також звернули увагу на депутатів, які почали постійно пересуватись виключно з охоронцями. Декого проводжають прямісінько до дверей сесійної зали. Але на яких підставах охоронці потрапляють у Верховну Раду, де доволі суворий контроль доступу? Та чого саме бояться народні обранці, не відпускаючи ні на мить своїх «бодігардів»? Це з’ясовував Сергій Андрушко.

Вирок «торнадівцям»

Суд виніс вирок колишнім бійцям роти «Торнадо», яких звинувачували у незаконному утримуванні й катуванні людей. Їх засудили до різних термінів позбавлення волі – реальних та умовних, найбільше покарання отримав колишній командир Руслан Онищенко​ – 11 років. Справу, що містить понад вісім томів обвинувачення, оприлюднювали у п’ятницю протягом усього дня. Лише вступна й резолютивна частина оголошується відкрито, а обґрунтування суд читав у закритому режимі. Як обвинувачувані танцювали «лезгінку» і сперечались з журналістою «СТБ» можна подивитись тут.

«Резервісти ДНР»

30 тисяч цивільних – принаймні, таку цифру озвучили ватажки бойовиків – зібрало угруповання «ДНР» на полігоні в Шахтарську. У цьому угрупованні, що діє на окупованій частині Донбасу за підтримки Кремля, назвали це першими в історії військово-польовими «зборами резервістів». Піар-акцією, яка не має під собою ніякої військової мети, називають у відповідь ці збори деякі експерти. У ВСУ вважають, що повноцінними військовослужбовцями цих людей назвати складно, і воювати вони навряд чи підуть.

Путін із макіяжем

Нелюбов до прихильників нетрадиційної сексуальної орієнтації у Росії обернулася проти Володимира Путіна. Опоненти російського президента на знак протесту проти нього публікували його фото з густим шаром макіяжу. Цей вид інтернет-протесту набув такого розмаху, що в Росії його заборонили. Публікації фото та інших матеріалів з натяком, що «Путін – гей» стали прирівнюватися до екстремізму.

Найкращі ІТ-експерти НАТО

А на завершення сьогодні про те, як шестеро представників військового з’єднання C4ISR Ukraine центру Збройних сил України перемогли в змаганнях найкращих ІТ-експертів НАТО «Enterprise Architecture Hackathon-2017». Україна уперше взяла участь у цих змаганнях, українська команда була єдиною, що представляла країну-партнера НАТО, єдиною, до складу якої увійшла дівчина. Крім того, українська команда була наймолодшою із 30 команд-учасниць.

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