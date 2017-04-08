Опасная посевная. Почему аграрии Донецкой области подрываются на минах

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Только с начала года саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Донетчины выявили и уничтожили более 4 тысяч мин, растяжек и неразорвавшихся снарядов. Не проходит и дня, чтобы взрывотехники не выезжали на разминирование сельхозугодий. Однако опасность все равно сохраняется, и аграрии продолжают подрываться на минах.

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На днях на противотанковой мине подорвался тракторист в поле у села Верхнеторецкое. Этот населенный пункт находится на самой линии разграничения, и проехать туда можно только по согласованию с военными. Мужчина на тракторе вспахивал землю и подорвался на мине.

«Он ехал на тракторе обрабатывать поле, наехал на мину. Взрывной волной его выбросило из трактора. Мужчина этот был доставлен в торецкое отделение больницы с осколочными ранениями головы. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины. Это террористический акт», – рассказывает инспектор Дружковского отделения полиции Анна Киселева.

В больнице говорят, что мужчина спасся, потому что весь удар принял на себя тяжелый трактор. Теперь пострадавшего лечат в травматологическом отделении Торецкой городской больницы. Диагноз – минно-взрывная травма.

«Данному больному, наверное, просто повезло. Находился в тракторе. Наибольшие повреждения достались все-таки машине. Больной в относительно удовлетворительном состоянии был доставлен к нам. Больному была оказана помощь, извлечены несколько осколков, которые попали в человека, сейчас больной находится у нас на стационарном лечении. Состояние больного относительно удовлетворительное», – говорит заведующий отделением Евгений Жук.

Проверяют поля саперы только по заявкам от местных советов. Над этим работают не только армейские взрывотехники, но и специалисты Государственной спецслужбы транспорта и спасатели говорят, что на такие задания выезжают едва ли не каждый день. Найти можно все, что угодно.

«В основном это артиллерийские снаряды невзорвавшиеся. Снаряды реактивной артиллерии. «Град», «Ураган», «Смерчи», которые не срабатывают. Очень много инженерных мин противотанковых. Противопехотных меньше, но тоже встречаются», – рассказывает начальник группы пиротехнических работ главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Анатолий Красноперов.

Как правило, тракторы едут буквально по следам саперов. Пиротехники, конечно, выдают хозяину поля акт обследования, но гарантию того, что за ночь никто не заложит мину на указанном участке, не даст никто. Сегодня саперы взяли нас с собой на обследование поля в Славянском районе. Перед выходом каждый специалист настраивает свой металлоискатель индивидуально.

Здесь уже три года нет боевых действий, но проверить участок будет не лишним, говорят специалисты. Ведь со временем некоторые глубоко зарытые мины могут сами выйти наружу. Только в этом году саперы службы по чрезвычайным ситуациям обследовали более 570 гектаров земли и достали 4000 тысячи мин и неразорвавшихся снарядов. Чтобы полностью обследовать всю территорию боевых действий, понадобится более 30 лет, говорят специалисты. Это если искать хорошо, а если по советским стандартам – только по верхам, то справиться можно гораздо раньше.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)