У Києві під стінами Верховної Ради відбулася акція проти заборони абортів. «Не твоє тіло – не твоє діло» – було написано на плакатах активістів. Більшість із них тримали в руках плечики, як символ нелегальних абортів.



У США плечики є символом нелегальних абортів, бо жінки з небажаною вагітністю часто використовували дротяний вішак для штучного переривання вагітності.



Днями у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 6239 про заборону абортів в Україні. Автором документу є нардеп від БПП Дмитро Голубов.

Депутат пропонує у Цивільному кодексі України встановити, що штучне переривання вагітності дозволяється лише в окремих випадках та коли термін не перевищує 22 тижні.



Дотепер українкам дозволяється робити аборти за власним бажанням, якщо термін вагітності не перевищує 12 тижнів. В окремих випадках штучне переривання вагітності можна провести при вагітності від 12 до 22 тижнів.

Перелік обставин, що дозволяє переривання вагітності після 12 тижнів, встановлюється законодавством.



За новим законом, аборт дозволяється у «максимальні терміни», але не більше 22 тижнів. Новим документом пропонується повністю заборонити жінці вирішувати, робити їй аборт чи ні.



За даними МОЗу у 2014 році в Україні було проведено 70 тисяч 694 таких операцій (абортів).